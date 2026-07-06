Incident ferroviaire à Repentigny : le secteur est sécuritaire et les personnes évacuées ont pu regagner leurs résidences

REPENTIGNY, QC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - À la suite d'un incident ferroviaire survenu à 16 h 33 le 5 juillet à l'intersection du boulevard Le Bourg-Neuf et de la rue Émile-Genest à Repentigny, la Ville rapporte une situation contrôlée et confirme que le secteur est sécuritaire.

Retour sur les événements

Les services d'urgence de la Ville et les équipes du Canadian National (CN) sont intervenus rapidement afin de sécuriser les lieux et d'entreprendre les opérations de nettoyage.

Les autorités confirment que l'incident n'a fait aucun blessé et qu'aucune fuite n'a été constatée. Les wagons impliqués dans le déraillement ont été inspectés par le CN en collaboration avec l'équipe du Service incendies spécialisée en matières dangereuses. Ceux-ci ne présentent aucun risque pour la population.

Par mesure préventive, un périmètre de sécurité avait été établi et certaines résidences avaient été évacuées. Les personnes concernées ont pu regagner leur domicile en toute sécurité dans les heures qui ont suivi l'incident.

« Dès les premières minutes de l'intervention, la priorité a été d'assurer la sécurité des citoyens. Grâce au travail concerté de nos équipes d'urgence et de nos partenaires, la situation a rapidement été prise en charge. Nous remercions les résidents touchés pour leur patience et leur excellente collaboration. Nous poursuivons le travail avec le CN pour un rétablissement rapide. Nous nous assurerons d'obtenir des réponses auprès d'eux afin que cette situation ne se reproduise plus », a déclaré le maire de Repentigny Nicolas Dufour.

La cause de l'incident fait d'ailleurs l'objet d'une enquête menée par le CN. Pour toute information concernant les opérations ferroviaires, les citoyens sont invités à écrire au [email protected] ou à téléphoner au 1 800 465-9239.

Les travaux se poursuivent

Le CN poursuivra les opérations de démantèlement et de nettoyage au cours des prochains jours. Ces travaux pourraient occasionner des bruits inhabituels dans le secteur, et ce 24 h par jour pour un retour à la normale dans les plus brefs délais. La Ville remercie les résidents de leur compréhension pendant ces opérations essentielles.

Fermetures de rues

Les fermetures suivantes demeurent en vigueur jusqu'à la fin des travaux de dégagement :

-le boulevard Le Bourg-Neuf, entre les rues Émile-Genest et Rosalie-Cadron;

-la rue de la Paix, aux abords de la voie ferrée;

-le tronçon de la piste cyclable longeant la voie ferrée, entre les rues de la Paix et Athanas-Cusson.

Des chemins de détour sont en place. Nous rappelons qu'il est important d'éviter le secteur et de respecter le périmètre de sécurité afin de faciliter les opérations. Toutes les mesures seront mises en œuvre pour assurer la surveillance du secteur et limiter les impacts pour la population.

Les personnes affectées par ces événements et qui ressentent le besoin d'obtenir un soutien psychosocial peuvent communiquer avec le service 811 Info-Social.

La Ville de Repentigny continuera de suivre l'évolution de la situation en collaboration avec ses partenaires et diffusera toute nouvelle information pertinente.

SOURCE Ville de Repentigny

Renseignements : Service des communications, Ville de Repentigny, 450 470-3100, repentigny.ca