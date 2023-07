QUÉBEC, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a décidé de lever l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité. Cette décision, prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), entraîne donc la levée totale de l'interdiction à compter du 17 juillet 2023 à 8 h. Cette mesure était en vigueur depuis la fin du mois de mai dernier et a été modifiée selon la situation en juin et juillet.

Bilan provincial

Présentement, 23 incendies de forêt sont en activité dans la zone de protection intensive, mais les opérations de lutte progressent rondement, tous les incendies étant (contenus ou maîtrisés). Depuis le début de la saison de protection, 507 incendies ont touché 1 503 139 hectares. La moyenne des dix dernières années à la même date est de 316 incendies pour 15 686 hectares de forêt.

Service de la prévention et des communications de la SOPFEU

Consultez la répartition régionale des territoires : sopfeu.qc.ca/porte-parole

Siège social Stéphane Caron 418 906-6473 Région Est Isabelle Gariépy 418 295-2300 Région Centre Josée Poitras 418 275-6400 Région Ouest Melanie Morin 819 449-4271

