« Angela est une leader exceptionnelle qui a contribué à façonner nos stratégies et à faire progresser les solutions aux nombreux enjeux qui touchent les personnes ayant une perte de vision au Canada depuis 2011, déclare John M. Rafferty, président et chef de la direction d'INCA. « Nous sommes incroyablement fiers de l'avoir comme première cheffe des opérations pour mener à bien l'élaboration et la mise en œuvre du prochain plan stratégique. »

Au cours de ses 11 années au sein d'INCA, Mme Bonfanti a été la force motrice d'un bon nombre des réalisations les plus transformatrices de notre organisme pour les personnes en perte de vision. Plus récemment, elle a orchestré la réponse d'INCA à la pandémie de COVID-19 et le lancement de ses programmes virtuels. Elle a également entamé au nom d'INCA des discussions avec le gouvernement fédéral en ce qui concerne sa réponse à la pandémie, en insistant sur des mesures de soutien pour les personnes handicapées.

Avant mars 2020, Mme Bonfanti a contribué à repenser la façon dont INCA offre ses programmes en créant des hubs communautaires d'un bout à l'autre du pays.

En tant que cheffe des opérations d'INCA, Mme Bonfanti est responsable de la supervision stratégique et opérationnelle de la réalisation de la mission de l'organisme, qui consiste à changer ce que c'est que d'être aveugle par la voie de programmes novateurs et d'importantes activités de sensibilisation qui permettent aux Canadiens en perte de vision de vivre la vie qu'ils ont choisie. Fait important, elle est également chargée de diriger la création du prochain plan stratégique d'INCA, dont la publication est prévue pour 2023, et qui promet d'être audacieux et ambitieux.

« C'est bien plus qu'un plan - c'est notre manifeste - et il sera rédigé par des milliers de Canadiens touchés par la perte de vision au pays et les personnes qu'ils aiment », déclare Mme Bonfanti. « Nous lançons l'un des efforts de mobilisation les plus dynamiques de l'histoire de notre organisme. En entrant en contact avec des dizaines de milliers de personnes aveugles ou en perte de vision, nous tracerons une voie qui éliminera les obstacles afin que ces personnes puissent réellement vivre la vie qu'elles ont choisie. »

Pour commencer, nous invitons la communauté à remplir un questionnaire d'enquête qui nous permettra d'amorcer les discussions.

Alors que de nombreuses organisations ont été confrontées à des défis en raison de la pandémie de COVID-19, cell-ci a offert à INCA une formidable occasion. En devant transférer nos programmes dans un environnement virtuel - sans frontières géographiques - INCA touche de nouvelles personnes, un plus grand nombre de personnes, et offre plus de soutien que jamais auparavant. Et la plupart des programmes virtuels sont là pour rester - un pourcentage stupéfiant de 91 % des participants ont indiqué à INCA qu'ils souhaitaient que ces programmes se poursuivent après la pandémie.

« Nous avons bien évidemment été confronté à des obstacles en raison de la pandémie, mais ce fleau nous a également ouvert des portes et ce, de la meilleure façon possible », déclare-t-elle. « Nous avons surmonté les difficultés de communication auxquelles nous étions confrontés auparavant et nous avons pu établir des liens plus efficaces avec les personnes que nous servons. Le moment est venu pour nous d'aller de l'avant pour et avec la communauté des personnes en perte de vision du Canada. »

À propos d'INCA

Fondée en 1918, INCA est un organisme sans but lucratif qui vise à changer ce que cela veut dire que d'être aveugle dans la société d'aujourd'hui. Nous fournissons des programmes innovateurs et des initiatives de défense des droits qui amènent les personnes ayant une limitation visuelle à réaliser leurs rêves en éliminant les barrières pour favoriser l'inclusion. Notre action est alimentée par un réseau de bénévoles, de donateurs et de partenaires d'un océan à l'autre.

