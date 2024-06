SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 26 juin 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, accompagnée du député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, a pris part aujourd'hui aux activités soulignant l'inauguration officielle de la maison Gilles-Carle Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts.

La maison Gilles-Carle Gaspésie a ouvert ses portes il y a un peu moins de deux ans, durant la pandémie de la COVID-19. L'inauguration officielle permet de faire rayonner le travail des équipes et de mettre en lumière le soutien offert depuis 2022 aux personnes proches aidantes de la région de la Gaspésie. Cette maison Gilles-Carle permet d'accueillir huit personnes en répit de jour et en répit-hébergement temporaire. D'autres personnes y sont accueillies afin de participer à des activités de jour ou de recevoir du soutien en général.

Le réseau des maisons Gilles-Carle a été développé en 2019 avec le soutien financier du gouvernement du Québec. Ces maisons sont des lieux adaptés pour offrir du répit et de l'hébergement temporaire aux personnes malades ou en perte d'autonomie, sans égard à leur condition de santé ou à leur âge. Les personnes proches aidantes peuvent prendre soin de personnes de tous âges vivant des problématiques très diversifiées, comme une déficience physique ou intellectuelle, ou un trouble du spectre de l'autisme.

« L'amélioration de la qualité de vie des personnes proches aidantes est une priorité pour moi. Je suis très heureuse de visiter cet environnement chaleureux et profondément humain. La maison Gilles-Carle Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts est un milieu sécuritaire et rassurant pour les usagers et usagères, et contribue à apporter un répit aux personnes qui se dévouent chaque jour auprès d'un proche. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Cette maison Gilles-Carle vient répondre à un besoin réel des gens d'ici. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail extraordinaire des équipes qui y œuvrent et le soutien de la communauté. L'ajout d'un service répit-hébergement a assurément des effets positifs indéniables sur la qualité de vie des personnes proches aidantes de notre région. Je suis fier que notre gouvernement soit à l'écoute de leurs besoins et de leurs enjeux. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« Je salue le gouvernement qui appuie le modèle des Maisons Gilles-Carle, notamment en rehaussant le financement et par leur appui au développement de nouvelles maisons partout au Québec, comme celle de Sainte-Anne-des-Monts. C'est Gilles Carle lui-même, alité et qui, voyant la détresse des personnes proches aidantes de ne pouvoir prendre de repos, a conçu un tel modèle. Il s'agit d'un testament transmis à tout le Québec. Je suis heureuse que les gens de la Gaspésie puissent bénéficier maintenant de ces services et de ce modèle. »

Chloé Ste-Marie, porte-parole de la Fondation Maisons Gilles-Carle

« Nous sommes très heureux d'enfin pouvoir inaugurer la Maison Gilles-Carle Gaspésie. Avec l'aide du MSSS, nous pouvons maintenant assurer la pérennité de notre Maison et, ainsi, offrir nos services de répit aux proches aidants naturels du territoire de la Gaspésie. Ce bel évènement conclura ces deux dernières années de travail acharné. Nous avons le cœur rempli de gratitude et de reconnaissance. »

Mégane Lemieux, directrice générale de la maison Gilles-Carle Gaspésie

« Depuis plus de trois ans, un groupe de bénévoles travaille à mettre en place notre maison de répit. Dans cette belle aventure, nous nous sommes associés à l'expérience des gens du CISSS de la Gaspésie. Dans la dernière année, avec tous les acteurs et les besoins grandissants, nous avons réussi à établir des bases solides pour l'avenir des maisons Gilles-Carle du Québec. C'est avec honneur que nous procédons aujourd'hui à l'ouverture officielle de notre maison Gilles-Carle Gaspésie au bénéfice des personnes de la région. »

Guy Gasse, fondateur de la maison Gilles-Carle Gaspésie

