Inauguration historique du pont Samuel-De Champlain

Porte d'entrée de Montréal pour les générations à venir

MONTRÉAL, le 28 juin 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a inauguré l'emblématique pont Samuel-De Champlain. Ce pont offrira chaque jour un lien sans péage, sécuritaire et moderne du 21e siècle entre Montréal et la Rive-Sud aux milliers de navetteurs et touristes, ainsi qu'aux échanges commerciaux internationaux, qui représentent des milliards de dollars.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François Bonnardel, ministre du Transport du Québec, ainsi que Valérie Plante et Doreen Assaad, respectivement mairesses de Montréal et de Brossard, ont participé à la cérémonie d'inauguration ce matin, en compagnie de plus de 300 invités représentants les travailleurs, les partenaires du projet, des résidents et des membres du milieu des affaires.

La construction du pont de 3,4 kilomètres, qui surplombe le fleuve Saint-Laurent entre les collectivités de Montréal et de Brossard, a pris un peu plus de quatre ans et a nécessité les efforts de plus de 2 000 personnes, dont plus de 1 600 au plus fort du processus de construction. Le nouveau lien, conçu et construit pour durer 125 ans, est le fruit d'un partenariat public-privé entre Infrastructure Canada et le Groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

En plus des huit entreprises canadiennes et internationales qui composent le consortium privé sélectionné pour concevoir, construire, exploiter et entretenir le corridor du pont Samuel-De Champlain durant les 30 années du contrat, des dizaines d'entreprises du Québec et du Canada ont pu profiter d'importants débouchés économiques.

Citation

« C'est une journée historique pour la grande région de Montréal, le Québec et le Canada, alors qu'après quatre ans de travaux titanesques nous avons souligné l'ouverture du magnifique pont Samuel-De Champlain. Ce pont constitue un maillon essentiel du réseau de transport moderne et efficace de la région métropolitaine de Montréal qui répondra aux divers besoins de mobilité actuels et futurs de ses utilisateurs. Au cœur des célébrations d'aujourd'hui, il y a les travailleurs et travailleuses qui ont consacré des millions d'heures à la construction de cet incroyable ouvrage. Le pont sera un leg pour cette génération et celles des 125 prochaines années. Les travailleurs sont sans contredit les héros de ce projet! »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

À la même date, le 28 juin 1962, le pont Champlain actuel ouvrait à la circulation.

Le pont Samuel-De Champlain , d'une longueur de 3,4 kilomètres, est composé de deux corridors de circulation de trois voies dans chaque direction, d'un corridor central dédié au transport en commun pour le futur train du Réseau express métropolitain, ainsi que d'une piste multifonctionnelle pouvant accueillir cyclistes et piétons.

Statistiques sur le chantier du pont Samuel-De Champlain :

: 8 431 504 heures de travail;



1 600 travailleurs sur le chantier pendant la période la plus occupée, à l'automne 2018;



Corps de métier : monteurs-assembleurs, manœuvres spécialisées, menuisiers-charpentiers, grutiers, peintres, opérateurs de pelle, ferrailleurs et arpenteurs.

Statistiques annuelles concernant le pont Champlain :

environ 50 millions de passages;



des échanges commerciaux internationaux d'une valeur de 20 milliards de dollars;



11 millions d'usagers du transport en commun.

