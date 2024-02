MONTRÉAL, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île de Montréal célèbre aujourd'hui l'inauguration du Salon Préma-Québec pour les familles à l'Hôpital de LaSalle. Offert par l'organisme, l'espace revampé et meublé offre dorénavant aux familles de bébés prématurés un espace pour se détendre durant l'hospitalisation de leur poupon.

Salon Préma Québec (Groupe CNW/CIUSSS de l''Ouest-de-l''Île-de-Montréal) Salon Préma Québec avec famille (Groupe CNW/CIUSSS de l''Ouest-de-l''Île-de-Montréal)

Ginette Mantha, fondatrice et directrice générale de Préma-Québec, souligne l'importance de ce projet : « C'est primordial de rehausser l'expérience des familles. Il est connu que maximiser la présence des parents au chevet des bébés prématurés favorise leur rétablissement et réduit le temps d'hospitalisation. »

Le Salon est équipé d'une cuisinette, de tables à dîner et d'une causeuse, permettant ainsi aux parents de se ressourcer sans s'éloigner de l'unité néonatale. Cette initiative s'inscrit dans la mission du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île de Montréal de fournir un soutien complet aux familles et d'améliorer l'expérience des parents qui fréquentent nos unités néonatales.

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île de Montréal accueille avec enthousiasme cette initiative de Préma-Québec d'offrir cet espace unique aux parents. Le Salon Préma-Québec pour les familles n'est pas seulement un lieu de repos, cet espace reflète également notre conviction que le confort et le soutien des parents sont cruciaux pour la santé et la guérison de leurs enfants. »

À propos de Préma-Québec

Préma-Québec continue sa mission d'améliorer la qualité de vie des enfants prématurés et de leurs parents. Fondée en 2003, l'organisme a aidé plus de 45 000 familles au Québec à ce jour, en offrant notamment du soutien éducatif, psychologique et financier.

À propos du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, est au service d'une population d'environ 250 000 résidents dans les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro, Lachine, LaSalle et Dollard-des-Ormeaux, se démarque par la qualité et la diversité de ses soins et services de santé. L'organisation emploie plus de 15 000 professionnels dévoués, répartis dans plus de 100 centres à travers la région, avec pour mission d'assurer un accès optimal aux soins pour tous sa communauté.

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est fier de sa mission universitaire, étroitement liée à l'Université McGill. Cette collaboration enrichit nos programmes et services grâce à la recherche, à l'enseignement et à l'innovation, reflétant notre engagement continu envers l'excellence et le progrès dans le domaine de la santé et des services sociaux.

