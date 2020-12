WINNIPEG, MB, le 14 déc. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a souligné aujourd'hui l'inauguration du centre d'hébergement Main Street, qui compte 120 lits pour les personnes en situation d'itinérance.

La deuxième vague de la pandémie de la COVID-19 continue d'affecter nos collectivités. Le gouvernement du Canada prend donc les moyens de s'assurer que tous les Canadiens demeurent en santé et en sécurité. Dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le gouvernement fédéral a investi 2 millions de dollars pour soutenir la rénovation accélérée de l'immeuble Mitchell Fabrics, situé à l'angle de la rue Main et de l'avenue Logan.

L'organisme Main Street Project soutient les personnes en situation d'itinérance et exploite des refuges qui leur sont réservés à Winnipeg depuis plus de 45 ans. Il travaille dans le cadre d'un modèle de soins tenant compte des traumatismes, en respectant le parcours de rétablissement des personnes et des familles.

Le refuge Main Street est un refuge peu restrictif, ce qui signifie qu'il ne refuse personne.

Citations :

« Un seul Canadien en situation d'itinérance en est déjà un de trop. La pandémie de la COVID-19 nous a montré à quel point la situation est précaire pour les Canadiens à risque qui n'ont pas de logement sûr et abordable. Notre gouvernement continuera d'aider des projets comme celui-ci, dans le cadre de notre engagement à éliminer l'itinérance chronique au Canada. Le refuge Main Street est plus qu'un lieu sûr où passer la nuit. C'est la clé d'une vie meilleure pour ceux et celles qui viennent ici lorsqu'ils ont nulle part où aller. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Nous remercions la SCHL d'avoir investi en nous et d'avoir rapidement accéléré le financement pour soutenir ces rénovations d'urgence. Nous sommes très heureux d'offrir à nos clients un endroit sûr, accueillant et non stigmatisant qui leur fournit de la nourriture, des vêtements, des produits d'hygiène, des fournitures de réduction des méfaits, des masques, des tests de dépistage de la COVID-19, un aiguillage vers les sites de dépistage, l'accès à des agents de gestion des cas et un service d'aiguillage pour le logement. Cet espace vital est plus que jamais nécessaire. - Adrienne Dudek, directrice du logement, Main Street Project

Faits en bref

Le gouvernement du Canada reconnaît que le centre d'hébergement de la rue Main est situé sur le territoire visé par le Traité numéro 1, le territoire traditionnel des Anishinabés, des Cris, des Oji-Cris, des Dakotas et des Dénés, ainsi que sur le territoire de la Nation métisse.

reconnaît que le centre d'hébergement de la rue Main est situé sur le territoire visé par le Traité numéro 1, le territoire traditionnel des Anishinabés, des Cris, des Oji-Cris, des Dakotas et des Dénés, ainsi que sur le territoire de la Nation métisse. La conception universelle et l'accessibilité ont été mises en œuvre dans l'ensemble du bâtiment.

Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Au moyen du FNCIL, le gouvernement du Canada va travailler avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va travailler avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

La Stratégie nationale sur le logement est un plan ambitieux de plus de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de Canadiens partout au pays, en créant 125 000 nouveaux logements, en réduisant les besoins en matière de logement de 530 000 ménages, et en réparant et renouvelant plus de 300 000 logements.

L'Énoncé économique de l'automne 2020 propose d'accorder un financement supplémentaire de 12 milliards de dollars en nouveaux prêts sur sept ans dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs de la Stratégie nationale sur le logement. Ce financement supplémentaire permettra à la SCHL de financer la construction de 28 500 logements locatifs supplémentaires partout au Canada .

Liens connexe:

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

