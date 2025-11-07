Un nouveau chapitre pour le Repos Saint-François d'Assise et Magnus Poirier

MONTRÉAL, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Le Repos Saint-François d'Assise (RSFA) et l'entreprise funéraire Magnus Poirier inaugurent un nouveau Pavillon commémoratif, un espace unique en son genre qui réunit, sur un même site, l'ensemble des services funéraires et de commémoration. Ce projet d'envergure marque un tournant important dans la modernisation et la mise à niveau de l'offre de services de cette institution centenaire au cœur du grand Montréal.

Inauguration du Pavillon commémoratif Ville-Marie : un lieu d’accueil, d’art et de recueillement ouvert à toutes les communautés (Crédit: Repos Saint-François d’Assise) (Groupe CNW/Repos Saint-François d’Assise)

« Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante pour offrir un accompagnement humain, accessible et respectueux, dans un lieu unique et apaisant, quel que soit le parcours culturel ou spirituel des familles », souligne Alain Chartier, directeur général du RSFA. « Le Pavillon commémoratif Ville-Marie incarne notre mission de proximité, dans un lieu serein et inclusif, ouvert à toutes les communautés tout en respectant leurs traditions. »

De son côté, Isabelle Poirier, présidente de Magnus Poirier, ajoute : « Cette collaboration reflète une vision commune, soit d'offrir un accompagnement complet et personnalisé, dans un environnement apaisant et inspirant. Ensemble, nous créons un lieu qui rassemble, et ce pour toutes les familles. »

Un lieu de mémoire et de modernité

Le Pavillon se distingue par son architecture contemporaine, la création de salons multifonctions, et l'intégration de plus de 90 œuvres d'art québécoises signées notamment par Fernand Dansereau, Sophie Thibault, André Pitre, Frédéric Tiffet et Jean Louis Émond, Jeff Scheckman, Louis Philippe Forest-Gaudet, Johanne Madran, Hermann Lacroix, Dominique Sokolowski et Françoise Dansereau.

Le site comprend également le Catafalque « La Source » qui est un équipement conçu pour offrir un rituel personnalisé autour de l'eau, un crématorium moderne avec des salles multifonctions et un salon privé pour les utilisateurs souhaitant assister au processus de crémation de leurs proches. Un stationnement « vert » ainsi que des aménagements paysagers durables qui viendront compléter le projet.

Un engagement envers la communauté

Au-delà de sa mission funéraire, le RSFA souhaite faire du Pavillon commémoratif Ville-Marie un lieu de rencontre et de dialogue, où art, mémoire et spiritualité se conjuguent. Des activités et rencontres portant sur la thématique du deuil (infodeuil.ca) sont aussi organisées dans l'objectif d'assurer un accompagnement aux familles endeuillées.

À propos du Repos Saint-François d'Assise

Fondé en 1916, le Repos Saint-François d'Assise est un organisme de bienfaisance enregistré, reconnu et dont l'objectif premier est d'être à l'écoute des familles endeuillées et d'assurer une sépulture digne à chacun. Fidèle à ses valeurs, il s'engage aujourd'hui dans un virage inclusif et durable au service de la communauté montréalaise.

À propos de Magnus Poirier

Entreprise familiale québécoise fondée en 1923, Magnus Poirier, est un chef de file des services funéraires au Québec. Sa mission : accompagner les familles dans le respect de leurs traditions, en offrant des services empreints d'humanité et d'innovation.

Des portes ouvertes les 8 et 9 novembre prochains, de 9h à 16h, permettront au grand public de découvrir les installations et de rencontrer les équipes.

