Le Repos Saint-François d'Assise et Magnus Poirier annoncent une nouvelle collaboration visant à offrir des services funéraires complets sur un même site, au Pavillon Commémoratif Ville-Marie

MONTRÉAL, le 15 juill. 2025 /CNW/ - Le Repos Saint-François d'Assise (RSFA) est fier d'annoncer une nouvelle collaboration avec Magnus Poirier, acteur reconnu dans le domaine funéraire au Québec. Grâce à cette entente stratégique, les familles endeuillées bénéficieront désormais d'un ensemble complet de services funéraires sur un même site, allant de l'accompagnement au moment du décès jusqu'à la commémoration du défunt.

Au cœur de cette initiative : la mise à disposition de nouveaux espaces physiques, notamment des salons adaptés à divers rites culturels, ainsi qu'un bâtiment multifonctionnel, une place centrale de rassemblement et un vaste stationnement utilisant les meilleures pratiques en développement durable. Ce partenariat représente un important investissement, témoignant de la volonté conjointe des deux organisations de répondre aux besoins variés des communautés montréalaises dans le respect de leurs valeurs et traditions.

« Ce partenariat nous permet d'offrir un accompagnement humain, accessible et respectueux, dans un lieu unique et apaisant, quel que soit le parcours culturel ou spirituel des familles », souligne Alain Chartier, directeur général du Repos Saint-François d'Assise. « C'est un pas de plus vers une approche inclusive du deuil. »

De son côté, Isabelle Poirier, Vice-présidente de Magnus Poirier, ajoute : « Présents sur le site du cimetière depuis plusieurs années, nous sommes très heureux d'approfondir notre relation avec le RSFA.

Ensemble, nous créerons un espace ouvert à toutes les communautés, propice au recueillement, à la mémoire et à l'expression des identités. Cette nouvelle collaboration permettra à Magnus Poirier d'ajouter des espaces de commémoration supplémentaires à son Complexe funéraire de la rue Sherbrooke. »

L'art occupera également une place importante dans ce nouveau Pavillon aux allures contemporaines, avec l'intégration de nombreuses œuvres d'artistes québécois, contribuant à créer une atmosphère inspirante et empreinte de sérénité.

L'ouverture officielle du Pavillon Commémoratif Ville-Marie est prévue à l'automne 2025, et sera suivie de journées portes ouvertes en novembre afin que la population puisse découvrir l'ampleur des installations et des services offerts.

À propos du Repos Saint-François d'Assise

Le RSFA est un lieu emblématique de mémoire et de recueillement à Montréal, offrant des services funéraires dans le respect de toutes les croyances et traditions depuis plus d'un siècle.

À propos de Magnus Poirier

Entreprise familiale fondée en 1923, Magnus Poirier accompagne les familles québécoises avec humanité et professionnalisme à toutes les étapes du deuil.

SOURCE Repos Saint-François d’Assise

Informations : Martine Robert, [email protected], 514-212-7812