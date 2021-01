Inauguration du palais de justice de Rimouski agrandi et rénové

RIMOUSKI, QC, le 8 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, sont heureux d'inaugurer le palais de justice de Rimouski agrandi et rénové.

Soulignons que l'édifice situé au 183, avenue de la Cathédrale, a été agrandi de 3 900 m2, sur trois étages, dans le respect du patrimoine bâti existant. La population, les acteurs du milieu judiciaire et les occupants du palais bénéficient désormais des nombreuses améliorations apportées au bâtiment au cours des travaux réalisés au coût de 68,23 millions de dollars.

Liste sommaire des améliorations effectuées :

installation d'équipements à la fine pointe de la technologie assurant notamment la visiocomparution, le visiotémoignage et la visioprésidence;

ajout d'une salle polyvalente permettant la tenue de conférences de règlement à l'amiable;

réaménagement de chaque salle d'audience pour répondre aux exigences actuelles en matière d'accueil du public, d'administration de la justice et de confidentialité, principalement en matière jeunesse;

ajout de locaux pour

accueillir et accompagner les victimes d'actes criminels,



faciliter les consultations entre les avocates et avocats et leurs clientes et clients,



héberger les procureures et procureurs aux poursuites criminelles et pénales;

aménagement de réseaux de corridors distincts, notamment pour la circulation de la magistrature et des personnes accusées;

agrandissement des espaces servant à l'administration des activités judiciaires.

Grâce à ces améliorations essentielles, le palais de justice est aujourd'hui plus fonctionnel et plus sécuritaire que jamais.

Une vidéo proposant une visite virtuelle du palais est accessible sur le site du ministère de la Justice.

Citations

« La réfection du palais de justice de Rimouski était attendue et elle représente une excellente nouvelle pour la communauté. Nous tenons à saluer les efforts déployés pendant la réalisation des travaux d'agrandissement et de réaménagement, notamment en fin de parcours, en raison du contexte d'état d'urgence sanitaire. Les améliorations apportées au palais de justice de Rimouski contribuent à mieux répondre aux besoins de la population et des intervenantes et intervenants du milieu juridique du Bas-Saint-Laurent. Ces derniers ont maintenant accès à un palais de justice moderne et à l'avant-garde. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Le palais de justice de Rimouski est une réalisation remarquable autant sur le plan de la conservation du patrimoine que de la modernisation apportée à sa structure et à ses équipements. C'est toute la région qui profitera désormais de ce lieu favorisant un meilleur accès à la justice. Je remercie les personnes sur le terrain qui ont participé à la concrétisation des travaux. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

