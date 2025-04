MONTRÉAL, le 3 avril 2025 /CNW/ - Segula Technologies, groupe international spécialisé dans les services d'ingénierie, est fier d'annoncer l'inauguration de son tout nouveau siège national Segula Technologies Canada, situé en plein cœur du centre-ville de Montréal. Après l'ouverture d'un bureau commercial à Toronto en 2024, Segula Technologies consolide son implantation au cœur de l'écosystème industriel et d'innovation du Québec et du Canada.

Segula Technologies Canada célèbre l'inauguration de ses nouveaux bureaux au Canada. (Groupe CNW/Segula Technologies Canada)

Ces nouvelles installations modernes et conviviales, situées au cœur du centre-ville de Montréal sont conçues pour favoriser la collaboration et nourrir le mieux-être des employés. Plus vastes et lumineux, ces nouveaux espaces transportent l'entreprise au cœur de l'action du Montréal métropolitain afin de se rapprocher de leur fidèle clientèle. En 2025, SEGULA Technologies Canada se concentrera sur le développement de ses activités dans le domaine de la mobilité durable et des énergies renouvelables. Cette croissance nécessitera l'augmentation de son équipe et de ses effectifs de plus de 50 ingénieurs talentueux à Montréal et Toronto. À travers ses activités de conception et de validation de nouveaux produits, mais aussi d'amélioration des systèmes de production, l'entreprise souhaite se positionner comme un acteur de premier plan de l'industrie 4.0 et décarbonée.

'' L'ouverture de notre nouveau siège à Montréal représente bien plus qu'un simple déménagement. C'est un véritable projet d'envergure, qui témoigne de notre croissance continue et de notre volonté de jouer un rôle clé dans l'écosystème local et national'' a déclaré Steeve Lavoie, président-directeur général de Segula Technologies Canada. ''Cet événement marquant symbolise une étape clé dans l'expansion de l'entreprise et dans notre engagement à renforcer notre présence dans l'un des principaux centres économiques et culturels du Canada. ''

Adrien Guillemin, PDG des Amériques a déclaré : « Avec l'ouverture de ces nouveaux bureaux, Segula Technologies témoigne à nouveau son attachement à la proximité de nos équipes avec les centres d'activité de nos grands clients. Nous continuons à investir massivement au Québec et au Canada pour mieux accompagner nos clients leaders dans les domaines des mobilités et de la production d'énergie décarbonées. »

Le centre-ville de Montréal, véritable carrefour d'affaires et de culture, a été choisi comme emplacement stratégique pour ce nouveau siège et permettra à Segula Techonologies Canada de renforcer son ancrage dans cette ville cosmopolite et de bénéficier de son écosystème florissant, de ses talents et de ses infrastructures modernes. Présent au Canada depuis 2017, SEGULA Technologies collabore avec des industries de premier plan dans les secteurs ferroviaire, automobile, aérospatial, énergétique et naval. Dans le secteur de la mobilité électrique par exemple, SEGULA Technologies soutient les constructeurs automobiles dans le développement de solutions telles que l'intégration des batteries et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).

À propos de Segula Technologies :

À propos de SEGULA Technologies SEGULA Technologies est un groupe mondial d'ingénierie au service de la compétitivité des grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, sciences de la vie et télécommunications. Présent dans plus de 30 pays et 140 bureaux dans le monde, le groupe privilégie une relation de proximité avec ses clients grâce aux compétences de ses 15 000 collaborateurs. Ingénieur de premier plan qui place l'innovation au cœur de sa stratégie, SEGULA Technologies réalise des projets d'envergure, de la recherche à l'industrialisation et à la production.

Pour plus d'informations : http://www.segulatechnologies.com

Suivez SEGULA Technologies sur LinkedIn

SOURCE Segula Technologies Canada

Contact : Steeve Lavoie, Président-directeur général, Segula Technologies Canada, [email protected], www.segulatechnologies.com