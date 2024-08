Inauguration du nouveau Centre de justice de proximité de l'Estrie

SHERBROOKE, QC, le 15 août 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, et le député de Richmond, M. André Bachand, inaugurent aujourd'hui le nouveau Centre de justice de proximité (CJP) de l'Estrie à Sherbrooke.

L'ouverture de ce nouveau centre, situé au 455, rue King Ouest, bureau 490, à Sherbrooke, est possible grâce à un investissement de plus de 645 000 $. Ainsi, les citoyennes et citoyens de l'Estrie auront un meilleur accès à des services de justice. Depuis le début des activités du CJP en janvier dernier, plus de 850 personnes ont pu bénéficier du soutien du CJP offert par l'entremise de plus de 1 000 rencontres d'information juridique déjà tenues.

Le nouveau CJP a engendré la création de cinq postes, soit trois juristes, un directeur et un adjoint à la direction. Ces emplois ont par ailleurs déjà été pourvus.

Soulignons qu'avec l'adoption de la Loi visant à améliorer l'accès à la justice en bonifiant l'offre de services juridiques gratuits ou à coût modique, les CJP peuvent jouer un rôle accru en proposant des services d'avis et de conseils juridiques, en plus de continuer à fournir de l'information juridique.

Citations

« L'implantation de ce nouveau centre de justice de proximité ici, en Estrie, contribue concrètement à rendre la justice plus accessible, plus efficace et surtout, plus humaine. Cette annonce ne serait pas possible sans la précieuse collaboration des intervenantes et intervenants qui, chaque jour, informent et outillent la population sur divers domaines du droit. Les CJP permettent aux citoyennes et aux citoyens de se sentir plus en contrôle lorsqu'ils sont confrontés à un enjeu d'ordre juridique. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Il est primordial que les Estriennes et les Estriens puissent avoir un point de repère lorsqu'ils sont aux prises avec un questionnement d'ordre juridique. Ce nouveau centre de justice de proximité devient cette référence. Dès maintenant, la population peut avoir recours à des intervenantes et des intervenants qui sauront les accompagner et les orienter tout au long de leur parcours à travers le système de justice. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Avec ce nouveau centre de justice de proximité, les gens de l'Estrie ont désormais une porte à laquelle cogner lorsqu'ils se retrouvent devant une situation d'ordre juridique. Cette annonce témoigne de l'importance qu'accorde le gouvernement à offrir une justice accessible qui répond aux besoins des citoyennes et citoyens. »

André Bachand, député de Richmond et président de la Commission des institutions

« L'instauration du Centre de justice de proximité de l'Estrie est attendue depuis plusieurs années par les Estriennes et les Estriens ainsi que par les organismes partenaires de la région. L'ouverture de notre centre permettra enfin de combler un besoin essentiel pour ces derniers et de bonifier l'offre de services dans la région en complémentarité avec les ressources existantes. C'est un honneur pour nous de pouvoir contribuer à favoriser l'accès à la justice des habitantes et habitants de notre région en les accompagnant et en les orientant dans leur situation juridique, et ce, en toute proximité et accessibilité. »

Me Maxime-Olivier Breton, directeur du Centre de justice de proximité de l'Estrie

Information complémentaire

Les centres de justice de proximité offrent des services d'information juridique gratuits et confidentiels à l'ensemble des citoyennes et citoyens, et ce, sans égard à leurs revenus ou à la nature juridique du problème rencontré.

Présentement, les régions qui bénéficient des services d'information juridique sont les suivantes : Bas-Saint-Laurent, Québec, Chaudière-Appalaches, Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Outaouais, Montérégie, Nunavik, Mauricie, Côte-Nord, Centre-du-Québec, Estrie et Laval-Laurentides-Lanaudière.

Liens connexes

Pour en savoir plus à propos des services juridiques, visitez ce site Web :

Justice et état civil | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

Pour obtenir plus de renseignements concernant les centres de justice de proximité, consultez ce site Internet : https://www.justicedeproximite.qc.ca.

