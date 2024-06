Inauguration du nouveau centre de justice de proximité au Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, inaugurent aujourd'hui le nouveau Centre de justice de proximité (CJP) du Centre-du-Québec à Drummondville.

L'ouverture de ce nouveau centre, situé au 1282, rue Cormier à Drummondville, est possible grâce à un investissement de plus 550 000 $. Ainsi, les citoyennes et citoyens du Centre-du-Québec auront un meilleur accès à des services de justice. D'ailleurs, depuis le début des activités du CJP, en janvier dernier, plus de 300 rencontres ont déjà été effectuées.

Le nouveau CJP implique la création de quatre postes, soit deux juristes, une directrice et une adjointe de direction. Ces postes ont néanmoins déjà été pourvus.

Par ailleurs, soulignons que depuis l'adoption de la Loi visant à améliorer l'accès à la justice en bonifiant l'offre de services juridiques gratuits ou à coût modique, les CJP peuvent jouer un rôle accru en incluant des services d'avis et de conseils juridiques à leur offre de services, en plus de continuer à donner de l'information juridique.

Citations

« Chaque ouverture d'un nouveau centre de justice de proximité contribue à rendre la justice plus accessible. La population peut dès maintenant compter sur des services de proximité qui sauront les orienter à travers le système de justice. Merci aux intervenants qui aiguillent et accompagnent les citoyennes et citoyens et qui participent par le fait même à rendre la justice plus humaine et plus efficace. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Avec cette annonce, c'est toute la population du Centre-du-Québec qui va bénéficier d'un meilleur accès à la justice. Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour les citoyennes et citoyens qui auront désormais un nouveau point de repère afin d'obtenir plus rapidement et plus facilement des services de justice. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson

« Je me réjouis de l'ouverture de ce nouveau centre de justice de proximité, ici à Drummondville. Grâce à ce CJP, de nombreux justiciables auront accès à de l'information et à de l'accompagnement plus facilement. Il peut être complexe de naviguer à travers le processus judiciaire, surtout lorsqu'on ne le connaît pas. Désormais, des intervenantes et intervenants locaux pourront vous aider à vous y retrouver. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir à la population du Centre-du-Québec, depuis quelques mois déjà, une porte d'entrée humaine et accessible relativement à leur problématique juridique. Tout en conservant leur pouvoir d'agir, les justiciables y trouvent des services d'information juridique, de renseignements sur les modes de prévention et de règlement des différends et d'orientation vers des professionnels et d'autres ressources existantes. Nous sommes convaincus que notre offre de services constitue un atout pour les justiciables et les organismes partenaires de proximité du Centre-du-Québec, ainsi que pour l'accès à la justice en région. »

Me Isabelle Bonin, directrice du Centre de justice de proximité du Centre-du-Québec

Information complémentaire

Les centres de justice de proximité offrent des services gratuits et confidentiels d'information juridique à tous les citoyens et citoyennes, quels que soient leurs revenus ou la nature juridique du problème rencontré.

Présentement, les régions qui bénéficient des services d'information juridique sont les suivantes : Bas-Saint-Laurent, Québec, Chaudière-Appalaches, Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Outaouais, Montérégie, Nunavik, Mauricie, Côte-Nord, Centre-du-Québec et Laval-Laurentides-Lanaudière.

Liens connexes

Pour en savoir plus à propos des services juridiques, visitez le site :

https://www.justice.gouv.qc.ca.

Pour plus de renseignements concernant les centres de justice de proximité, consultez le site :

https://www.justicedeproximite.qc.ca.

