En collaboration avec Alimentation Couche-Tard, le laboratoire de l'École Bensadoun de commerce au détail façonnera l'avenir du commerce de détail et de l'expérience client dans le monde post-COVID-19

MONTRÉAL, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'Université McGill, en partenariat avec Alimentation Couche-Tard inc., a procédé à l'inauguration officielle du laboratoire d'innovation en commerce au détail à l'École Bensadoun de commerce au détail le 8 novembre. Le laboratoire donne un aperçu des travaux de recherche révolutionnaires et des innovations, comme les technologies sans friction, qui façonneront l'avenir du secteur du commerce de détail dans le monde d'après la pandémie. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec finance la recherche afin de stimuler l'innovation dans le secteur du commerce de détail et de soutenir les petites et moyennes entreprises de la province.