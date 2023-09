MONTRÉAL, le 25 sept. 2023 /CNW/ - La Société de développement Bertone a tenu une cérémonie d'inauguration le 21 septembre dernier à Candiac, en présence de Normand Ayotte, maire de la Ville, afin de lancer la construction des Habitations locatives Kalm, un projet immobilier de 225 unités locatives qui se situe à un pas de la gare de train de Candiac. L'immeuble de 8 étages, aussi appelé le Kalm, se construit au centre d'un nouveau quartier intergénérationnel modèle axé sur le développement durable et à proximité du Danaus, un projet de 110 condominiums haut de gamme. Les premières livraisons d'unités du Kalm sont prévues pour 2025.

Kevin Vocino (conseiller municipal, Ville de Candiac), David Sansfaçon (stratège ventes et locations, Agence SIX), Sonia Swift (stratège marketing, Agence SIX), Patrick Moreau (associé et vice-président stratégies, Agence SIX), Véronique Cataford (associée, Groupe Bâtir), Geneviève Perreault (directrice, Service de l’urbanisme, Ville de Candiac), Normand Dyotte (maire, Ville de Candiac), Michael Bertone et Claudio Bertone (fondateurs, Société de développement Bertone), Guy Caron (associé et architecte, NEUF Architectes), Dominic Cléroux-Cloutier (directeur principal – Projets et développement, Société de développement Bertone). (Groupe CNW/Société de développement Bertone)

Un emplacement remarquable

À la suite du succès du Danaus lancé au printemps dernier par la Société de développement Bertone, le Kalm s'inscrit dans la continuité du développement du quartier TOD de la Ville de Candiac, dont le sigle signifie transit-oriented development en anglais. Il s'agit d'un milieu résidentiel convivial structuré autour d'un point d'accès au transport collectif, ce qui favorise la mobilité durable.

« Nous sommes heureux d'avoir soulevé la première pelletée de terre du Kalm et d'avoir marqué le début de cette nouvelle construction prometteuse. Nous sommes également ravis d'avoir présenté les caractéristiques qui feront de cet endroit un lieu unique. Ce projet haut de gamme se veut un véritable milieu de vie pour ses résidents. Les nombreuses aires communes et les espaces verts font du Kalm un lieu exceptionnel », indique Michael Bertone, cofondateur de la Société de développement Bertone.

Des unités luxueuses et confortables

Les 225 unités locatives du Kalm se déclinent en appartements d'une à trois chambres et incluent des maisons de ville de deux étages. L'immeuble symbolise l'équilibre parfait entre modernité, élégance et authenticité.

« La Société de développement Bertone a toujours misé sur l'élaboration de projets audacieux et sur la création de relations durables en vue de réaliser des conceptions immobilières haut de gamme. Nous avons donc choisi de collaborer avec les équipes chevronnées des firmes NEUF Architectes et Métaphore Design d'intérieur inc. pour concevoir le Kalm », mentionne Dominic Cléroux-Cloutier, directeur principal - Projets et développement.

Des aires communes sur mesure

Dès leur entrée dans l'immeuble, les résidents seront éblouis par le hall d'entrée prestigieux de style hôtel-boutique. Ils pourront profiter d'une salle d'entraînement physique entièrement équipée, d'un spacieux lounge, d'espaces de télétravail et de coworking ainsi que d'une piscine extérieure comportant une magnifique terrasse.

La cérémonie du 21 septembre a rassemblé tous les acteurs importants du projet, notamment Michael et Claudio Bertone, ainsi que Dominic Cléroux-Cloutier.

À propos de la Société de développement Bertone

La Société de développement Bertone est une entreprise d'investissement et d'aménagement immobilier établie à Montréal depuis 2010. Au fil des ans, elle a réalisé avec brio, partout au Québec, tout un portefeuille de projets commerciaux, industriels, résidentiels, à usage mixte et d'immeubles de bureaux.

