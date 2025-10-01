KUNSHAN, Chine, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Le festival des lanternes de la mi-automne 2025 du détroit de Cross (Kunshan) a officiellement commencé par une cérémonie d'illumination à laquelle ont assisté des représentants locaux et des représentants de la communauté le 29 septembre dans la ville de Kunshan, province du Jiangsu. Une série de programmes publics et d'activités culturelles se poursuivra jusqu'à fin octobre.

Centré sur le thème « Twin Blossoms, Shared Lights », le festival de cette année a recours à des technologies lumineuses et visuelles avancées pour présenter les résultats de la collaboration industrielle et de l'innovation financière entre Kunshan et Taïwan. L'événement vise également à renforcer les échanges culturels, touristiques et économiques à travers le détroit.

Le festival se déroule sur deux sites principaux : la place Huiju et la ville d'eau de Zhouzhuang. Sur la place Huiju, le thème « Biches » et « Fleurs » prend vie au moyen de spectacles de drones et de robots interactifs inspirés de l'opéra Kunqu, mettant en scène des épingles à cheveux florales et des manches d'eau, mêlant art traditionnel et innovation moderne. Dans la ville d'eau de Zhouzhuang, les lanternes thématiques du parc offrent un cadre pittoresque aux visiteurs désireux de découvrir le charme historique et le patrimoine culturel de la ville.

La place Huiju de Kunshan sert de lieu de rassemblement central pour les interactions publiques entre les communautés du détroit, développé conjointement par le Comité municipal de Kunshan du PCC et le gouvernement municipal, en partenariat avec des entreprises taïwanaises partageant les mêmes valeurs. Le 29 septembre, les dirigeants municipaux ont annoncé un plan d'amélioration pour le secteur, qui décrit les améliorations continues apportées à ses commodités environnementales, à ses espaces de divertissement et à ses installations soutenant l'innovation culturelle et industrielle.

Parmi les récentes initiatives d'échange culturel à Kunshan, mentionnons l'exposition « Cross-Strait Pastel Artists Invitational Exhibition - 10th Anniversary Special Exhibition » et « A Unique Art, Shared Roots Across the Strait - Kunqu Opera Art Collection Exhibition ». Pendant le festival, les participants primés du 6e concours de design de lanternes seront à l'honneur. Le programme comprend également la Bourse de la mi-automne 2025 de la communauté d'affaires taïwanaise de Kunshan, les Représentations culturelles et artistiques du détroit de Cross et la Journée de la culture populaire du détroit, tous conçus pour célébrer les traditions communes et approfondir les liens entre les gens vivant des deux côtés du détroit.

Kunshan reste l'un des principaux centres d'investissement taïwanais du continent, accueillant la plus grande concentration d'entreprises taïwanaises et un solide réseau d'échanges économiques, commerciaux et culturels. Environ 100 000 habitants et hommes d'affaires taïwanais vivent et travaillent dans la ville. La zone pilote de Kunshan pour l'approfondissement de la coopération industrielle dans le détroit de Cross a accompli des progrès constants ces dernières années. En août 2025, Kunshan avait approuvé 6 188 projets financés par les Taïwanais dont les investissements totaux dépassaient les 70,8 milliards de dollars américains.

