Le gouvernement du Canada a investi plus de 15,1 millions de dollars dans cet ensemble résidentiel. Le Yukon fournit une contribution d'environ 7,6 millions de dollars, et la Ville de Whitehorse, de 1 million de dollars.

Dans le nouvel immeuble à usage mixte de 6 étages, situé au 704, rue Main, des services intégrés seront offerts. Les locataires pourront bénéficier d'une aide à l'emploi et à la formation, d'une infirmerie pour leurs besoins en matière de santé, et de caractéristiques d'accessibilité destinées à assurer le confort des personnes handicapées. L'immeuble comprendra également huit copropriétés au prix du marché, un café, des espaces de vente au détail, des bureaux et un salon où les gens pourront se rassembler et tenir des ateliers.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Je suis ravi de voir l'achèvement de ce projet ambitieux au 704, rue Main. Cet ensemble résidentiel, qui permettra d'aider 45 personnes dans le besoin, jouera un rôle essentiel en offrant des options de logements locatifs abordables aux personnes handicapées vivant à Whitehorse. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« La Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement, dotée d'un financement de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans, vise à construire des logements abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin, y compris les personnes handicapées qui risquent de se retrouver en situation d'itinérance. L'annonce d'aujourd'hui à Whitehorse permettra aux membres de la collectivité d'avoir accès à de nouveaux logements sûrs, stables et accessibles. Il n'y a vraiment rien de plus important que d'avoir un chez-soi. L'annonce d'aujourd'hui n'est qu'un exemple de la façon dont nous travaillons à améliorer les choses pour les personnes dans le besoin au Yukon. » - Brendan Hanley, député fédéral du Yukon

« En 2018, la Ville de Whitehorse a fourni une contribution de 1 million de dollars pour la construction de l'ensemble Cornerstone. Notre collectivité continue de faire face à des problèmes d'abordabilité du logement, mais cet ensemble résidentiel est un exemple de ce qu'il est possible d'accomplir quand une communauté travaille ensemble à trouver des solutions créatives. Nous sommes très fiers de voir ce projet devenir une réalité et nous avons hâte de voir d'autres ensembles résidentiels comme celui-ci prendre forme dans la collectivité. » - Laura Cabott, mairesse de Whitehorse

« La Stratégie nationale sur le logement a permis à Opportunities Yukon de concrétiser son rêve de créer des logements abordables avec services de soutien à Whitehorse. Grâce à la collaboration entre la SCHL, la Société d'habitation du Yukon et la Ville de Whitehorse, l'ensemble Cornerstone offre maintenant un logement permanent à 45 personnes qui ont connu l'itinérance ou des conditions de logement inadéquates ou dangereuses. Certaines personnes y recevront le soutien dont elles ont besoin pour vivre leur vie le plus pleinement possible dans un logement sûr, décent et abordable. Un tel ensemble résidentiel offre à ses locataires de la stabilité, de la diversité et un sentiment de communauté, ainsi qu'un milieu inclusif où chaque personne peut s'épanouir, atteindre ses objectifs personnels et être active dans sa collectivité. » - Jillian Hardie, directrice générale d'Opportunities Yukon

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création de jusqu'à 4 300 logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

