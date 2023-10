Inauguration de nouveaux espaces de biodiversité le long de la piste cyclable du canal de l'Aqueduc

MONTRÉAL, le 29 sept. 2023 /CNW/ - L'arrondissement de Verdun, en collaboration avec Hydro-Québec et Nature-Action Québec, a inauguré de nouveaux espaces de biodiversité, aménagés le long de la piste cyclable du canal de l'Aqueduc, à partir de la rue Stephens, jusqu'au delà du pont piétonnier Claude-Brunet, le 29 septembre dernier.

La mairesse Marie-Andrée Mauger, la conseillère Céline-Audrey Beauregard, des représentants-es d'Hydro-Québec, du Service des grands parcs du Mont-Royal et des sports de la Ville de Montréal et d'organismes verdunois, ainsi que des résidents et des résidentes de Verdun, ont marché le long du parcours, sur une distance d'environ 500 mètres, pour découvrir les différents aménagements. La marche s'est conclue par une dégustation de confiture préparée par Céline-Audrey Beauregard avec des petits fruits cueillis sur place!

Le projet a bénéficié d'un soutien financier octroyé dans le cadre de l'Entente de collaboration sur le verdissement entre la Ville de Montréal et Hydro-Québec. Cette Entente s'appuie sur une contribution financière d'Hydro-Québec de 1,5 million de dollars pour appuyer des initiatives de verdissement compatibles avec les lignes de transport d'électricité. Le présent projet a été financé par Hydro-Québec à hauteur de 152 000$. Le plan d'aménagement a été conçu par Nature-Action Québec.

Au total, 1800 plantes vivaces et graminées, et 600 arbustes indigènes, dont certains fruitiers, ont été plantés à différents endroits visibles depuis la piste cyclable. Le projet offre une diversité de paysages et d'habitats fauniques et floristiques. Les espèces ont été choisies parce qu'elles attirent notamment les oiseaux, les papillons, les abeilles et les autres insectes pollinisateurs. De plus, deux nichoirs à hirondelles ont été installés.

Citations

« Merci à Hydro-Québec de son engagement pour favoriser la biodiversité près de ses lignes à haute tension à Verdun. Accroître la biodiversité est un enjeu prioritaire pour la Ville de Montréal et l'arrondissement de Verdun. L'année dernière, Montréal a d'ailleurs adopté le Plan Montréal : Territoire de biodiversité par la protection des pollinisateurs 2022-2027. Et Verdun est actuellement en processus d'élaboration de son Plan Trame verte et bleue. Notre milieu urbain doit devenir un refuge pour les insectes responsables de la pollinisation et cela passe par des aménagements comme ceux inaugurés aujourd'hui », a souligné la mairesse Marie-Andrée Mauger.

« Je me réjouie de voir ces nouvelles plantations embellir cet espace très utilisé par les personnes qui empruntent la piste cyclable et appartenant à Hydro-Québec. Ces aménagements sont beaux à voir et offrent un contact unique avec la nature. Ils égayent nos sens et ont de multiples bienfaits pour notre santé, pour la petite faune et pour les insectes. Ce genre de projet voit de plus en plus le jour dans nos trois quartiers, par exemple autour des lacs du parc Lacoursière ou près de la 4e Avenue et du boulevard LaSalle », a indiqué la conseillère Céline-Audrey Beauregard.

« La participation d'Hydro-Québec au projet témoigne de notre volonté de réduire notre empreinte environnementale, lutter contre les changements climatiques, garantir la pérennité de nos activités et contribuer à un monde plus durable », a ajouté Marie-Claude Durand, cheffe - Affaires régionales et relations avec les collectivités chez Hydro-Québec.

Gestion différenciée

Ces nouveaux aménagements sont donc complémentaires au projet de gestion différenciée, soit les quelque 185 000 m2 de terrains laissés en naturalisation à différents endroits sur le territoire de Verdun.

Ouvrez l'œil à proximité de ces nouveaux lieux de découvertes le long du canal de l'Aqueduc! Vous pourriez y observer des espèces végétales et animales que vous n'avez pas l'habitude de voir à ces endroits.

