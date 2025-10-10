PRINCE ALBERT, SK, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre les problèmes de logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Afin d'offrir à la population canadienne un meilleur accès à des logements abordables et durables, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont inauguré deux ensembles de logements abordables neufs à Prince Albert. Ces deux immeubles offriront un chez-soi à de jeunes familles et aux personnes touchées par la violence interpersonnelle.

Grâce à un investissement conjoint des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan et à un partenariat avec la Prince Albert Community Housing Society Inc. (PACHSI), les ensembles Young Families et Miakoda offrent des logements abordables et des espaces de vie de transition avec services de soutien à 13 ménages.

L'ensemble Miakoda comprend huit appartements d'une et de deux chambres dans un immeuble de faible hauteur, ainsi qu'un espace commun pour les programmes. L'ensemble Young Families est un immeuble de cinq logements pour jeunes familles. Les 13 logements seront occupés cet automne.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

Citations :

« Notre nouveau gouvernement fournit aux collectivités de la Saskatchewan le soutien dont elles ont besoin pour construire des logements abordables rapidement et efficacement. Ces deux ensembles de logements à Prince Albert offriront des logements dont ont grandement besoin les résidents qui requièrent de l'aide. » - L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural) et député fédéral de Denesthé--Missinippi--Churchill River

« Des ensembles de logements de transition abordables, comme l'ensemble Miakoda à Prince Albert, sont essentiels aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones et leur famille. En effet, ces groupes sont à plus haut risque de subir des violences interpersonnelles au Canada. Lorsque des groupes communautaires et différents ordres de gouvernement se réunissent, des ensembles de logements comme celui-ci peuvent se réaliser rapidement et répondre efficacement aux besoins de la collectivité. » - L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« Ces ensembles représentent une autre étape importante dans l'élargissement de l'accès à des logements sûrs et abordables à Prince Albert. Ils soutiennent les personnes qui rebâtissent leur vie, en reconnaissant le rôle essentiel du logement dans la création de sécurité et de possibilités. Grâce à ce travail important, 13 familles bénéficieront de la stabilité qu'offre un logement. - L'honorable Terry Jenson, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« Les ensembles Miakoda et Young Families offrent non seulement des logements sûrs avec services de soutien aux femmes et aux familles 2ELGBTQQIA+ métisses fuyant la violence, mais ils reflètent aussi les valeurs de compassion, d'inclusion et de réconciliation qui définissent Prince Albert. Nous sommes fiers de soutenir la Prince Albert Community Housing Society dans ce travail essentiel. » - Bill Powalinsky, maire de la ville de Prince Albert

« La Prince Albert Community Housing Society est fière de collaborer avec la Saskatchewan Housing Corporation, la Diamond North Credit Union et la Ville de Prince Albert à la construction de notre ensemble de logements locatifs abordables destinés à de jeunes familles. Les locataires auront ainsi un bon départ dans la vie et pourront élever leur famille dans un chez-soi sûr. Compte tenu de la forte hausse des loyers, il est très difficile de trouver un logement familial, sans parler d'un logement abordable pour les jeunes familles qui commencent dans la vie. PACHSI s'est aussi associée à la SCHL, à la SHC, à Services aux Autochtones Canada (SAC), à l'organisme Les Femmes Michef Otipemisiwak et à la Ville de Prince Albert pour appuyer les femmes et les enfants fuyant la violence familiale. Sans l'aide financière de tous les ordres de gouvernement pour la construction de logements comme ceux-ci, il serait impossible de maintenir l'abordabilité pour les personnes qui en ont le plus besoin. »

- Joanne Moison, directrice de la Prince Albert Community Housing Society Inc.

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En juin 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 69,62 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 170 700 logements et la réparation de plus de 322 300 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

En 2019, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont conclu une entente dans le cadre de la SNL. L'entente bilatérale entre le Canada et la Saskatchewan prévoit un investissement de 610 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente.

prévoit un investissement de 610 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. L' Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones (IMHLTA) , de 420 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. Le financement fait partie de l'enveloppe budgétaire de 724,1 millions de dollars allouée à la Stratégie globale de prévention de la violence, conformément à l'Énoncé économique de l'automne de 2020. Le budget est réparti comme suit : La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) verse 420 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition; Services aux Autochtones Canada (SAC) investit 304,1 millions de dollars sur cinq ans et 96,6 millions de dollars par année pour soutenir les charges opérationnelles des nouvelles maisons d'hébergement et des nouveaux ensembles de logements de transition. Cet investissement a aussi pour but d'accroître le financement d'activités de prévention de la violence adaptées à la culture.

, de 420 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. Le Rental Development Program offre un financement en capital ponctuel sous forme de prêt-subvention pour aider à l'aménagement de logements locatifs abordables destinés aux ménages à faible revenu. Ce programme est financé par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et la Saskatchewan Housing Corporation (SHC).

offre un financement en capital ponctuel sous forme de prêt-subvention pour aider à l'aménagement de logements locatifs abordables destinés aux ménages à faible revenu. Ce programme est financé par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et la Saskatchewan Housing Corporation (SHC). En 2025-2026, le gouvernement de la Saskatchewan investit 5 millions de dollars dans le Rental Development Program afin que nous puissions nous associer à des fournisseurs de logements pour aménager de nouveaux logements avec services de soutien pour les personnes qui ont besoin de soutien supplémentaire pour vivre de façon autonome. Il s'agit notamment de personnes à faible revenu, ayant une incapacité physique, une déficience cognitive, une maladie mentale ou des dépendances, ainsi que de personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y trouver.

La Prince Albert Community Housing (PACH) est un organisme de logement abordable de longue date qui aménage et exploite un éventail de types de logements locatifs avec et sans services de soutien. L'organisme offre une grande variété de services de soutien en matière d'itinérance et de logement, de pauvreté et de santé mentale.

Comme c'est le cas pour tous les ensembles d'habitation pour femmes et enfants fuyant la violence, l'adresse de l'ensemble Miakoda n'a pas été divulguée pour des raisons de sécurité.

Le financement pour cet ensemble résidentiel est le suivant : Miakoda : Financement de 3 480 000 millions de dollars versé par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) par l'entremise de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones. Financement bilatéral de 216 000 $ versé conjointement par la SCHL et la Saskatchewan dans le cadre du Saskatchewan Co-investment Program. 30 000 $ de la Ville de Prince Albert. 100 000 $ de l'organisme Les Femmes Michif Otipemisiwak. Financement d'exploitation continu de Services aux Autochtones Canada (SAC). 93 000 $ par l'entremise d'un promoteur foncier. Young Families : Financement bilatéral de 1 119 264 $ versé conjointement par la SCHL et la Saskatchewan dans le cadre du Rental Development Program de la Stratégie nationale sur le logement. 25 000 $ de la Ville de Prince Albert. 29 200 $ par l'entremise d'un promoteur foncier. 252 985 $ par l'entremise d'un promoteur financier.



Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

En novembre 2019, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le rapport Plan de croissance de la Saskatchewan - Prochaine décennie de croissance | 2020-2030, qui énonce la vision du gouvernement pour sa province de 1,4 million d'habitants d'ici 2030. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca (en anglais seulement).

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour obtenir des renseignements sur ce communiqué : Personnes-ressources pour les médias : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère des Services sociaux, 306-787-3610, [email protected]