INAUGURATION DE LA MAISON DE PROJET D'ESPLANADE CARTIER : un espace unique dédié aux citoyens, aux organismes communautaires et à l'agriculture urbaine

MONTRÉAL, le 24 août 2022 /CNW Telbec/ - C'est lors d'une conférence de presse qu'a été inaugurée aujourd'hui la Maison de projet d'Esplanade Cartier, une réalisation de Prével et une première pour un développeur immobilier au Québec.

PHOTOS : CLIQUEZ ICI

De gauche à droite : Sylvie Chamberland, Carrefour solidaire, Sophie Mauzerolle, Ville de Montréal Hil Hardy, NOS Architectes, Laurence Vincent, Prével, David Deschênes, Prével, Christina Lazarova, bureau de circonscription de l’honorable Steven Guilbeault, Michel Leblanc, CCMM, Isabelle Lajeunesse, Fondation Y des femmes (Groupe CNW/Groupe Prével)

La Maison de projet sera un espace d'échanges continus avec les citoyennes et les citoyens du quartier, ainsi qu'un lieu communautaire disponible gracieusement pour différents organismes. L'équipe souhaite offrir chaque mois une programmation composée de thématiques telles que la famille, la santé et la culture, entre autres. De plus, la sécurité alimentaire étant un enjeu important identifié pour ce secteur de la ville, l'agriculture urbaine et l'éducation à celle-ci y tiendront une place de premier plan.

Lors de cet événement, Mme Sophie Mauzerolle, conseillère de l'arrondissement Ville-Marie, membre du comité exécutif et membre du conseil d'agglomération, M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Mme Sylvie Chamberland, codirectrice générale du Carrefour solidaire, Mme Gil Hardy, architecte et cofondatrice de NOS Architectes, M. David Deschênes, directeur, conception et innovation, chez Prével, et Mme Laurence Vincent, présidente de Prével, ont pris la parole et souligné l'importance d'un tel lieu pour le quartier et la communauté. Notons qu'outre des partenaires, citoyens, organismes et amis, l'événement se tenait aussi en présence de Mme Christina Lazarova, directrice de circonscription de l'honorable Steven Guilbeault, de l'artiste Antonietta Grassi - lauréate du concours pour l'intégration d'une sérigraphie permanente sur verre dont l'œuvre sera installée au sein du projet - et de M. Jean-Philippe Vermette, directeur, intervention et politiques publiques, d'AU/LAB (Laboratoire d'agriculture urbaine).

Citations

« Prével a toujours cru qu'il était primordial de s'intégrer harmonieusement dans les quartiers, plutôt que de s'imposer. Dès le départ, avant même les consultations publiques de l'Office de consultation publique de Montréal ou avant de prétendre à quelconque projet, nous sommes allés à la rencontre des citoyens et des organismes du milieu. Nous avons marché le quartier avec eux, animé des ateliers de cocréation et nous avons bâti des relations et des partenariats. Toutes ces interactions humaines peuvent maintenant se poursuivre dans un lieu consacré à la communauté et qui vient en appui aux différents organismes qui œuvrent dans le quartier. On s'était engagé dès le départ à bâtir cette maison. Et, malgré toutes les contraintes - pandémie, inflation, pénurie de main-d'œuvre - on livre notre promesse. Faire ce que l'on dit, c'est une valeur primordiale pour Prével, pour les femmes et les hommes qui composent notre équipe. » - Laurence Vincent, présidente, Prével.

« La maison de projet continuera d'accueillir toutes nos démarches de consultation et d'échanges avec le milieu, et ce, tout au long de la réalisation d'Esplanade Cartier. Mais c'est aussi un espace de 2 500 pieds carrés, d'usage souple, multifonctionnel et avec cuisine, qui sera disponible pour des organismes communautaires, des artistes, etc. Il est desservi par un ascenseur afin d'en faciliter l'accès à tous. La programmation complète sera planifiée en collaboration avec un organisme expert en la matière. De plus, notre partenariat avec Au/Lab et le Carrefour solidaire nous a permis de tester le concept du jardin communautaire en pleine terre sur toit ; une première à Montréal. Notre intention est d'aller encore plus loin et de créer un concept de jardin communautaire de plus grande envergure sur le lot 2 qui sera livré en 2024. » - David Deschênes, directeur, conception et innovation, Prével.

« La communauté du Centre-Sud s'enrichit aujourd'hui d'un lieu de rencontres, de partages et d'apprentissages qui voit déjà naître des projets novateurs. La contribution fédérale accordée au Laboratoire sur l'agriculture urbaine par le Fonds canadien de revitalisation des communautés permettra de construire et d'aménager le premier jardin communautaire sur toit à Montréal, qui sera accessible à la communauté. Ce projet permettra sans aucun doute d'ouvrir la voie à d'autres initiatives qui offrent des solutions concrètes aux défis que nous rencontrons en matière d'environnement et de sécurité alimentaire. » - L'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie et ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

« La Ville accueille à bras ouverts ce type d'initiative innovante, où un effort important est déployé pour arrimer l'arrivée d'un projet immobilier avec les besoins et les acteurs du milieu. Les promoteurs, qui contribuent à l'essor et au développement économique de la ville, peuvent également contribuer à l'inclusion sociale et à la transition écologique dans leurs projets. Cette initiative audacieuse de Prével en est un très bel exemple de projet collaboratif, qui saura mettre toute la solidarité et la créativité des partenaires de Centre-Sud à profit. Nous espérons qu'il inspirera d'autres projets de ce type ailleurs à Montréal » - Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville pour le district de Sainte-Marie, membre du comité exécutif responsable du transport et de la mobilité.

« Je suis heureux d'avoir pris part au dévoilement de la Maison de projet d'Esplanade Cartier. Nous appuyons une nouvelle approche qui permet de saisir encore mieux les besoins du milieu et favorise une véritable synergie entre tous les acteurs concernés. Je suis convaincu que cette façon de faire permettra de bonifier dès le départ les projets et de leur donner plus de prévisibilité par la suite. Il s'agit là d'une condition gagnante essentielle pour réaliser des projets rentables, durables et bien intégrés dans leur environnement. » - Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le Carrefour solidaire collabore avec Prével depuis 2018 et c'est un plaisir de participer à l'inauguration de la Maison de projet. C'est vraiment important pour le Carrefour solidaire que la communauté du Centre-Sud trouve une place dans ce mouvement de grand changement et nous avons senti, dès le départ, la volonté de Prével à travailler dans ce sens. Nous sommes fiers d'avoir accompagné et animé le jardin collectif cet été qui a permis à une dizaine de personnes du quartier de cultiver des légumes frais dans un décor vraiment inusité. Nous serons au rendez-vous pour la prochaine saison! » - Sylvie Chamberland, codirectrice générale du Carrefour solidaire.

« La Maison de projet d'Esplanade Cartier est le fruit d'une démarche de Placemaking initiée par Prével et NÓS Architectes, en collaboration avec l'organisme Manœuvre, et ce, dans le but de créer un lieu propice aux échanges entre les futurs usagers du site et la communauté locale. Cette démarche a permis aux concepteurs du projet d'écouter les maîtres d'usage, ceux et celles qui connaissent leur quartier comme le fond de leur poche et d'être à l'affût de leurs besoins en espaces collectifs. Tous, développeur, architectes et usagers ressortent de cette démarche avec beaucoup d'inspiration et de motivation à réaliser le projet Esplanade Cartier de façon durable et responsable. » - Gil Hardy, architecte et cofondatrice de NOS Architectes.

Le projet Esplanade Cartier

Esplanade Cartier est un milieu de vie complet offrant une réelle mixité socio-économique. Faisant la part belle au transport actif, au transport en commun et aux espaces verts et communautaires, le projet favorisera les échanges entre les habitants, les travailleurs et les citoyens du quartier par le biais de sa placette publique, ses commerçants locaux, ses restaurants et ses terrasses, ses espaces d'agriculture urbaine, ses organismes communautaires, dont le Y des femmes, sa maison de projet - une première pour un développement privé au Québec - ainsi que son grand parc central.

À propos de Prével

Fondée il y a plus de 40 ans et comptant une centaine d'employés, Prével est une entreprise reconnue pour son expertise dans le développement immobilier et réalise principalement des projets mixtes de grande envergure dans les quartiers centraux du Grand Montréal. Prével a pour mission de créer des milieux de vie où il fait bon vivre et qui contribuent positivement aux quartiers dans lesquels ils s'implantent. Partisan de l'accession à la propriété, du développement durable, dont l'agriculture urbaine et le transport actif, du commerce local, de l'innovation et du fait urbain, le développeur s'est aussi engagé dans la revitalisation de plusieurs quartiers, tout en y créant des environnements uniques, ouverts et inclusifs. Grâce à son travail de collaboration avec les différentes communautés, Prével a réalisé de nombreux projets qui ont eu un impact positif sur l'essor de la métropole et son patrimoine bâti.

www.prevel.ca

SOURCE Groupe Prével

Renseignements: Martine Robert, 514-212-7812, [email protected]; Sabrina Duguay, 514-992-8898, [email protected]