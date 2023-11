TROIS-RIVIÈRES, QC, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, souligne l'inauguration de la Fabrique de théâtre insolite créée par la compagnie artistique Les Sages Fous.

Ce nouveau lieu est consacré à la conception et à la réalisation d'œuvres novatrices, singulières, hybrides et non conformistes de théâtre d'objets et de marionnettes. En accueillant en résidence des artistes locaux et internationaux, la Fabrique de théâtre insolite offre à l'ensemble de la communauté trifluvienne la possibilité d'apprécier une diversité de spectacles à la fois avant-gardistes et de renommée internationale.

L'aide financière annoncée par le gouvernement du Québec pour le projet était, rappelons-le, de 10,1 M$. Elle a été octroyée en 2021 en vertu du programme Aide aux immobilisations pour transformer l'église Saint-James en lieu culturel, là où prend maintenant place la Fabrique de théâtre insolite.

« Je suis vraiment fier de voir tout le travail que Les Sages Fous ont fait avec ce lieu de création pour les citoyennes et citoyens de la ville de Trois-Rivières. Je rappelle que notre contribution de 10,1 M$ aura un effet majeur dans le soutien de la pratique artistique et culturel de la Mauricie. C'est un financement qui témoigne de notre engagement envers l'épanouissement artistique et qui promet de dynamiser le paysage culturel local de manière durable. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis de l'inauguration de la Fabrique de théâtre insolite, un dossier qui me tient à cœur depuis plusieurs années. Les Trifluviens et Trifluviennes pourront profiter de spectacles étonnants et excentriques, de quoi faire plaisir à toute la famille. Félicitations aux Sages Fous et à tous ceux qui ont rendu possible ce beau projet. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

Le coût total du projet de la Fabrique de théâtre insolite s'élève à 14,5 M$.

L'église Saint-James se situe dans le site patrimonial des Récollets-de-Trois-Rivières et est un bien classé immeuble patrimonial depuis 2012.

se situe dans le site patrimonial des Récollets-de-Trois-Rivières et est un bien classé immeuble patrimonial depuis 2012. Le programme Aide aux immobilisations vise à soutenir les projets de restauration et de conservation de biens patrimoniaux et d'œuvres d'intégration. Il vise aussi à soutenir des projets d'infrastructures culturelles pour la remise en état, la mise aux normes ou l'amélioration de biens meubles et immeubles à vocation culturelle.

