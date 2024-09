Inauguration de la Caserne 26 : un lieu historique modernisé au service de la population

MONTRÉAL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'inaugurer la Caserne 26, située au cœur de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Une caserne rajeunie qui offre des espaces de travail et de vie modernes pour les pompiers et les pompières, ainsi qu'un espace culturel pour la population du Plateau-Mont-Royal.

La Caserne 26, un bâtiment emblématique construit en 1900, possède une valeur architecturale indéniable. Dès le début du projet, la Ville a tout mis en œuvre afin de préserver cet héritage en mandatant une firme spécialisée en patrimoine pour assurer la qualité d'exécution des travaux de réinstallation, notamment la façade de pierres d'origine qui a été démantelée et entreposée pour sa restauration et réutilisation.

Les nouvelles installations offrent des espaces de travail fonctionnels et sécuritaires. Outre les services de premières lignes offerts par le SIM, la Caserne 26 ouvre ses portes aux organismes culturels au troisième étage. À cet effet, des activités culturelles et de loisirs sont actuellement offertes à la population depuis l'été 2024 et un appel à projets a été lancé par l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal afin de trouver un organisme culturel qui y offrira des services par la suite.

« Il était impératif que la Caserne 26 réponde aux besoins des équipes qui veillent chaque jour à la sécurité des citoyennes et des citoyens, en plus d'effectuer un travail de prévention des incendies indispensable. Je tiens à remercier les équipes qui ont participé à ce long projet de reconstruction de cet édifice patrimonial. Ensemble, nous avons préservé un bout de notre histoire, offert un nouveau lieu de travail fonctionnel à nos pompières et pompiers et créé un espace de diffusion culturelle pour la population du Plateau », a déclaré Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« La préservation de notre patrimoine est une priorité pour notre administration. En rénovant la Caserne 26, nous avons veillé à préserver l'âme historique du bâtiment, tout en le modernisant pour répondre aux besoins actuels. Chaque projet de restauration représente pour nous une occasion de protéger notre héritage, tout en bâtissant un avenir durable et sécuritaire pour la population », a souligné Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif.

« Après de longues années de travaux, nous ne pouvons que nous réjouir de retrouver aujourd'hui l'emblématique Caserne 26. L'appel à projets en cours pour l'occupation de l'espace culturel nous permettra d'étendre et de bonifier l'offre culturelle dans l'est du Plateau-Mont-Royal, tout en redonnant accès à la population à ce bâtiment d'exception, qui a jadis abrité l'hôtel de ville de De Lorimier », a ajouté Luc Rabouin, maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

