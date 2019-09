Inauguration de l'Espace Wendake à YQB - La culture huronne-wendat mise en lumière à l'aéroport de Québec

« Kwe ni Àtakwen. Aujourd'hui, quelques jours après la célébration de la fête de notre Traité national, la Nation huronne-wendat ne peut être plus heureuse. Depuis fort longtemps, nous attendions ce geste honorable qui permet aux visiteurs du monde entier de saluer notre présence millénaire sur le Nionwentsïo, en prenant conscience de notre force culturelle et de notre identité spécifique. Comme au premier jour de votre arrivée, en 1534, notre peuple vous accueille toujours aussi chaleureusement, dans le respect de la Terre-Mère. O! O! Atoukett! », s'est réjoui M. Konrad Sioui, Grand Chef de la Nation huronne-wendat.

Dans la zone des carrousels à bagages internationaux, l'Espace Wendake représente le Nionwentsïo, territoire coutumier de la Nation huronne-wendat, et illustre le village de Wendake et ses principaux attraits à visiter. Un immense KWE, salutation et bienvenue en langue des Hurons-Wendat, composé de plus de 1 000 photos contemporaines de membres de la Nation accueille d'emblée le voyageur. D'immenses écrans présentent des images du territoire ancestral du Nionwentsïo et des diverses activités qui y sont pratiquées. Des évocations artistiques des quatre animaux symbolisant les clans des Hurons-Wendat, soit le chevreuil, la tortue, l'ours et le loup, sont réparties dans une forêt éclairée sur l'un des carrousels. Un magnifique canot qui illustre les clans est également mis en évidence.

« Nous sommes enchantés de pouvoir présenter aux voyageurs internationaux à leur arrivée à Québec un avant-goût de la richesse culturelle huronne-wendat. L'aéroport de Québec souhaite se distinguer en offrant aux passagers des expériences inspirées de la culture et des saveurs locales. La mise en place de l'Espace Wendake est d'une grande valeur pour nous, puisqu'il vient agrémenter le parcours des passagers à YQB. Nous sommes fiers d'offrir cet espace à la Nation huronne-wendat et sommes enchantés du résultat. Cette collaboration s'inscrit en droite ligne avec notre intention d'engager la communauté de la grande région de Québec dans le développement de YQB », a mentionné M. Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB.

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée qui, depuis le 1er novembre 2000, en assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

À propos de la Nation huronne-wendat

Les Hurons-Wendat forment une Nation représentative des Premiers Peuples d'Amérique du Nord, détenant des droits collectifs inhérents et constitutionnels. Ils forment une société au sein de laquelle chaque membre détient une possibilité égale d'exprimer son potentiel individuel dans un environnement sécuritaire et soutenable, que ce soit à Wendake ou dans tout le Nionwentsïo, afin que son bien-être, tant spirituel que culturel, physique et mental, puisse s'épanouir.

SOURCE Aéroport de Québec

Renseignements: Laurianne Lapierre, Conseillère, communications et relations médias, Aéroport international Jean-Lesage de Québec, Tél. : 418 640-2700, poste 2624, Courriel : llapierre@yqb.ca; Marie-Claude Sioui, Attachée politique et responsable des communications, Nation huronne-wendat, Tél. : 418 905-0088, Courriel : marieclaude.sioui@cnhw.qc.ca

Related Links

www.aeroportdequebec.com