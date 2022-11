MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW/ - Marriott International, Inc. vient d'annoncer l'ouverture au Québec de deux nouvelles enseignes complémentaires, les hôtels Courtyard et Residence Inn Montréal Midtown, de 274 chambres. Situés au 6787 et au 6785, boul. Décarie, les hôtels Courtyard et Residence Inn Montréal Midtown sont la propriété de TAV Educational, et sont exploités par le groupe iHotels d'InnVest Hotels de Toronto, Canada.

« Nous sommes très heureux et attendions depuis longtemps ce moment », a déclaré le président et fondateur de TAV, Abraham Boyarky, professeur de mathématiques à l'Université Concordia et membre de la communauté Loubavitch.

Situés dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le Courtyard et le Residence Inn Montréal Midtown, proposent un hébergement adapté aux pratiques cashères, y compris une cuisine entièrement cashère, des petits déjeuners quotidiens cashers, ainsi que des options de chambres incluant des suites avec cuisine complète pour celles et ceux qui préfèrent préparer leurs propres repas. De plus, les portes sont dotées de serrures à digicode pour le shabbat qui feront de ces hôtels des incontournables lors de vos séjours dans le midtown de Montréal!

Ces hôtels présentent plusieurs aires de rassemblement conviviales dans le hall d'entrée, un Bistro offrant des menus axés sur la mise en valeur des produits saisonniers, un service de bar en soirée, et des options pour emporter quand le temps manque le matin. Ils proposent plus de 2500 pieds carrés d'espace de réunion baigné de lumière naturelle, une piscine intérieure, un centre de fitness ultramoderne, et un stationnement intérieur incluant des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

« Situés près du centre de Montréal et de nombreux magasins, restaurants et lieux de divertissement, les hôtels permettent d'avoir facilement accès à l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, aux autoroutes et de se rendre par métro au centre-ville en quelques minutes. C'est un emplacement idéal à la fois pour les affaires et la détente, et nous sommes fiers d'être associés à l'inauguration et à l'exploitation de ces deux nouveaux hôtels très bien conçus », a déclaré Satinder Dhillon, vice-président principal, iHotels.

Le Courtyard Montréal Midtown propose des chambres réparties en zones de travail, de sommeil, de détente, et de toilette. Le nouveau concept de chambre avant-gardiste est intuitif et réfléchi et compte des espaces polyvalents néanmoins confortables pour l'utilisation d'appareils électroniques. À leur arrivée, les hôtes peuvent laisser leurs valises au dépose-bagages, et brancher leurs appareils personnels sur le dépose-appareils électroniques pour une intégration harmonieuse des systèmes.

Le Courtyard compte également un environnement d'affaires stimulant dans le hall d'entrée de l'hôtel où les hôtes peuvent profiter d'un espace ouvert et bien éclairé à l'extérieur de leurs chambres. Des modules multimédias, l'accès gratuit au réseau Wi-Fi et des endroits variés où s'asseoir caractérisent cet espace redéfini qui se prête aussi bien aux réunions impromptues qu'à des rencontres sociales. Au centre du hall d'entrée, le Bistro permettra de tisser des liens sociaux et des collaborations grâce à un aménagement de places assises polyvalent et informel. Une destination idéale pour se restaurer sur place dans une atmosphère décontractée, le nouveau Bistro offre à ses hôtes un éventail de mets classiques rehaussés d'une touche contemporaine. En soirée, le bar du Bistro propose un grand choix de cocktails, bières et vins pour agrémenter la fin de la journée. Le menu complet a été soigneusement conçu pour offrir une diversité de saveurs et d'aliments frais et satisfaire tous les goûts du matin au soir.

Le Residence Inn Montréal Midtown propose des studios, ainsi que des suites d'une chambre et de deux chambres à coucher. Conçue pour des séjours de cinq nuits ou plus, chaque suite est équipée d'une cuisine complète avec cafetière, four micro-ondes et électroménagers de taille moyenne. Les hôtes en quête d'un sommeil réparateur se réjouiront des matelas ultra confortables et des draps impeccables, et celles et ceux qui entendent être productifs trouveront inspirants le grand bureau bien éclairé, le fauteuil ergonomique et l'accès Internet haute vitesse.

Le Residence Inn réserve à sa clientèle le petit déjeuner gratuit comportant un vaste choix d'aliments, y compris des items préparés sur demande. Les hôtes commenceront bien leur journée grâce à des choix santé, et à des aliments à emporter pour s'assurer que personne ne saute le repas le plus important de la journée.

Pour ajouter à leur confort, l'hôtel offre à ses hôtes des espaces publics accueillants et fonctionnels. Autant les professionnels itinérants que les familles se réjouiront du petit déjeuner gratuit, du service de livraison d'épicerie, de l'accès Internet sans fil gratuit, du marché de boissons et d'aliments sur place ouvert jour et nuit, des services de nettoyage à sec et de la buanderie sur place réservée aux client(e)s de l'hôtel. L'hôtel accepte les petits animaux domestiques et possède un centre d'affaires où il est possible de télécopier, copier et imprimer des documents, ainsi qu'un centre de fitness.

À PROPOS DE COURTYARD BY MARRIOTT

Courtyard est la bannière hôtelière de choix des hôtes ambitieux et entreprenants pour qui les voyages d'affaires sont synonymes d'épanouissement personnel et de réalisation professionnelle. Le Courtyard permet aux voyageurs de poursuivre leurs passions personnelles et professionnelles en dehors de leurs cadres familiers. La bannière Courtyard regoupe plus de 1 100 établissements hôteliers dans plus de 50 pays et territoires et est fière de participer au programme de fidélité Marriott BonvoyTM qui était auparavant exploité sous trois noms : Marriott Rewards®, The Ritz-Carlton Rewards® et Starwood Preferred Guest® (SPG®). Le programme permet aux membres d'avoir accès à un large éventail d'enseignes internationales, de bénéficier des Marriott BonvoyTM Moments et d'avantages sans précédents, y compris de gagner des points pour des séjours et nuits à l'hôtel gratuits et menant au statut Elite. Pour s'inscrire gratuitement ou pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du programme, visitez le site MarriottBonvoy.marriott.com, devenez fan de la bannière sur Facebook ou suivez le compte @CourtyardHotels sur Twitter et Instagram.

À PROPOS DE RESIDENCE INN BY MARRIOTT

Residence Inn by Marriott est le chef de file mondial dans le segment des séjours prolongés et compte plus de 700 établissements répartis dans plus de 10 pays et territoires. Conçue pour les séjours de longue durée, l'enseigne propose des suites spacieuses dotées d'une cuisine fonctionnelle et aménagées en espace de vie, espace de travail et espace de sommeil. Chaque établissement assure la livraison d'épicerie, comprend sur place un marché ouvert en tout temps, et réserve le petit déjeuner gratuit à ses hôtes pour leur permettre de gagner du temps et d'en profiter pleinement lorsqu'ils sont en voyage. Chaque Residence Inn offre l'accès Wi-Fi gratuit dans des endroits publics et dans les espaces réservés aux clients afin de permettre une connectivité continue aux voyageurs lors de leur déplacement. En tant que membre du portefeuille Marriott International, le Residence Inn est fier de participer au programme de fidélité Marriott Bonvoy™ qui était auparavant exploité sous trois noms : Marriott Rewards®, The Ritz-Carlton Rewards® et Starwood Preferred Guest® (SPG®). Le programme permet aux membres d'avoir accès à un large éventail d'enseignes internationales, de bénéficier des Marriott Bonvoy™ Moments et d'avantages sans précédents, y compris de gagner des points pour des séjours et nuits à l'hôtel gratuits et menant au statut Elite. Pour s'inscrire gratuitement ou pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du programme, visitez le site MarriottBonvoy.marriott.com. Pour obtenir plus d'information ou faire des réservations, visitez le site residenceinn.marriott.com. Pour des conseils de voyage, les plus récentes nouvelles au sujet de l'enseigne ou entrer en contact avec d'autres voyageurs, cliquez sur « J'aime » sur la page Residence Inn dans Facebook et suivez-nous sur notre compte @ResidenceInn sur Twitter et Instagram.

À PROPOS DE TAV EDUCATIONAL PROGRAMS INC.

TAV Educational Programs Inc. est une société de portefeuille qui a été constitué en 1997 à Montréal, au Québec, et qui est propriétaire de trois hôtels situés à Montréal : le Courtyard Montréal Midtown, le Residence In Montréal Midtown et le Ramada Plaza. Le président de TAV Educational Programs Inc. est Abraham Boyarsky (Ph. D.), depuis longtemps professeur de mathématiques à l'Université Concordia. Monsieur Boyarsky est également auteur lauréat ainsi que le directeur général du Collège TAV.

À PROPOS D'IHOTELS

iHotels par InnVest Hotels (InnVest) est le plus important propriétaire et exploitant hôtelier au Canada. Notre organisation assure la gestion hôtelière avec service complet aux tiers propriétaires d'hôtels. Notre unique préoccupation est d'atteindre des résultats optimaux et d'accroître vos bénéfices, et notre force réside dans notre approche stratégique dans la gestion des moindres aspects de vos affaires en bâtissant à même les solides fondements de notre équipe. Pour en savoir plus long, visitez le site innvesthotels.com.

SOURCE InnVest Hotels

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Sabrina Belkacem, Directrice générale, Marriott Courtyard et Residence Inn Montréal Midtown, 514 544-7777, [email protected]