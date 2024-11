Inauguration de 90 logements sociaux et abordables à Granby

GRANBY, QC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Granby sont fiers d'inaugurer aujourd'hui l'immeuble Simonds, qui abrite 90 logements sociaux et abordables destinés à des personnes seules de plus de 50 ans et des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. La construction de cet édifice, une initiative de l'Office d'habitation de La Haute-Yamaska-Rouville, représente un investissement de plus de 22 M$.

Cet événement a eu lieu en présence de Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale du Revenu national et députée de Compton--Stanstead, de M. François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, de Mme Julie Bourdon, mairesse de Granby, et de M. Robert Riel, conseiller municipal et président du conseil d'administration de l'Office d'habitation de La Haute-Yamaska-Rouville.

La contribution du gouvernement du Québec, par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), s'est élevée à plus de 10,8 M$. Il a également garanti le prêt hypothécaire contracté par l'office d'habitation via le Programme de financement en habitation de la SHQ.

Le gouvernement du Canada a de son côté accordé au projet près de 6 M$ en vertu de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

Pour sa part, la Ville de Granby a versé à l'office d'habitation plus de 1,8 M$, en plus de lui faire don du terrain d'une valeur de 2,5 M$.

« Je suis très fière de souligner l'apport de notre gouvernement dans la construction de cet immeuble de 90 logements sociaux et abordables par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec. Je salue cette initiative de l'Office d'habitation de La Haute-Yamaska-Rouville et de ses partenaires, qui permet à des personnes à faible revenu de bénéficier d'un logement abordable. Nous allons continuer de travailler sur tous les fronts et toutes les solutions afin que chaque Québécois ait un toit qui correspond à ses besoins. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce projet de logements sociaux et abordables témoigne de notre volonté de trouver des solutions pour offrir davantage d'espaces de vie dans la région de Granby. Il s'agit d'un bel exemple de mixité sociale qui répond à un grand besoin dans la région et qui contribue à bonifier la qualité de vie des citoyens. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

« À Granby, comme partout au Canada, l'accès aux logements abordables est absolument crucial pour de nombreuses personnes. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple bien réel de l'impact positif des investissements fédéraux dans le secteur du logement au Québec. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale du Revenu national et députée de Compton--Stanstead

« L'inauguration de l'immeuble Simonds est un pas important dans notre engagement à garantir un accès à des logements abordables et adaptés aux besoins des personnes les plus vulnérables de notre communauté. Ce projet vient répondre aux besoins que connaît Granby en matière de logement. Grâce à la collaboration entre les gouvernements, la Ville de Granby et nos partenaires locaux, que je tiens à remercier, nous bâtissons ensemble un milieu de vie inclusif et solidaire. »

Julie Bourdon, mairesse de Granby

« Ce projet représente bien plus qu'une simple construction. Il incarne notre engagement collectif envers le droit au logement pour tous. Dans un contexte où le besoin de logements abordables n'a jamais été aussi pressant, cet immeuble symbolise l'espoir et l'inclusion. Il répond à un enjeu fondamental de notre société : garantir que chaque individu peut avoir un toit. »

Robert Riel, président de l'Office d'habitation de La Haute-Yamaska-Rouville

Sur les 90 ménages de l'immeuble, jusqu'à 45 auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Granby .

