Inauguration de 90 logements sociaux et abordables à Gatineau

GATINEAU, QC, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Gatineau ont participé, aujourd'hui, à l'inauguration officielle du Square Urbania, un immeuble de 90 logements sociaux et abordables destinés à des personnes âgées de 55 ans et plus à Gatineau. Ce projet, né de l'initiative de l'organisme Habitations de l'Outaouais métropolitain, représente un investissement de plus de 22,1 M$.

Le gouvernement du Québec a injecté dans le projet plus de 10,6 M$ par l'entremise du programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada y a participé à hauteur de 1,4 M$ en vertu de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Pour sa part, la Ville de Gatineau a accordé au projet près de 3,5 M$, dont près de 1,6 M$ proviennent d'une entente tripartite que la Ville a signée avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en vue de majorer sa contribution.

Il est important de souligner que les locataires de 72 des 90 logements ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 1,2 M$, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Gatineau.

Citations :

« Nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles à faible revenu. Cette aide financière permettra à des personnes âgées de 55 ans et plus de bénéficier d'un logement sécuritaire et accessible. Voilà un autre exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent bénéficier d'un milieu de vie de qualité. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Avec l'aide de l'Initiative pour la création rapide de logements, cet immeuble a créé plus de 90 logements sécuritaires, accessibles et inclusifs pour des personnes âgées de 55 ans et plus. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour répondre aux besoins en matière de logement à Gatineau. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires impliqués dans ce projet, qui s'appuie sur le travail du gouvernement du Canada depuis 2015 en matière de logements abordables. »

L'honorable Steven MacKinnon, député de Gatineau et whip en chef du gouvernement

« Les besoins en matière d'habitation sont grands dans la région, et particulièrement à Gatineau. C'est pourquoi je me réjouis aujourd'hui de l'inauguration du Square Urbania dans l'est de la ville. Celui-ci vient ajouter une offre intéressante de logements sociaux et abordables et enrichit le parc immobilier d'unités locatives dans la ville de Gatineau. Je remercie l'ensemble des partenaires qui ont travaillé à la réalisation de ce projet, car ensemble, nous allons toujours plus loin. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable des régions de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue et député de Papineau

« Je tiens à féliciter Habitations de l'Outaouais métropolitain pour avoir pris l'initiative de ce projet qui vient augmenter l'offre de logements abordables sur notre territoire. Des citoyens pourront continuer de vivre dans leur milieu, chez eux, près des personnes qui leur sont chères. Cet investissement démontre bien l'intention de notre gouvernement d'améliorer la qualité de vie de la communauté de Chapleau, à Gatineau, en Outaouais. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« Le Square Urbania ajoute 90 logements sociaux et abordables à Gatineau. Je tiens à remercier les deux paliers de gouvernement, Habitations de l'Outaouais métropolitain, les entrepreneurs et les professionnels d'être de bons partenaires de la Ville de Gatineau pour accélérer la livraison de logements sur notre territoire. »

France Bélisle, mairesse de Gatineau

« Nous nous réjouissons de cette inauguration et nous sommes fiers de travailler en collaboration avec nos précieux partenaires ayant rendu possible la réalisation du Square Urbania, qui offre 90 nouveaux logements sociaux et abordables aux ménages dans le besoin. Ce succès nous encourage dans la poursuite de notre mission, qui est d'augmenter le nombre de logements abordables dans l'Outaouais. »

Jean Pigeon, vice-président de Habitations de l'Outaouais métropolitain

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Renseignements: Sources : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Kevin Collins, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]