WEEDON, QC, le 28 avril 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada ont participé aujourd'hui à l'inauguration officielle de l'immeuble de la Coopérative de solidarité en habitation du Ruisseau Weedon, à Weedon. Il s'agit d'un investissement totalisant près de 6,9 M$ pour la construction de 26 nouveaux logements sociaux et abordables destinés aux aînées en légère perte d'autonomie.

Cette activité a eu lieu en présence du député de Mégantic, M. François Jacques, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée de Compton-Stanstead, au nom du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Ahmed Hussen, du maire de Weedon, M. Eugène Gagné, et du président de la Coopérative de solidarité en habitation du Ruisseau Weedon, M. Luc Ouellet.

En plus de garantir le prêt hypothécaire contracté par la Coopérative, la Société d'habitation du Québec (SHQ), par l'intermédiaire de son programme AccèsLogis Québec, a accordé une subvention de près de 2,5 millions de dollars pour la construction de l'immeuble. À cette somme s'ajoute une part de 2,3 M$ provenant du gouvernement fédéral par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. La Municipalité de Weedon a investi pour sa part plus de 764 000 $ dans ce projet dont un peu plus de 439 000 $ proviennent d'une entente tripartite entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la SHQ et la municipalité.

Le bâtiment de deux étages est muni d'un ascenseur et abrite une salle communautaire ainsi qu'une salle à manger.

« Aujourd'hui, nous soulignons la création de 26 logements sociaux et abordables qui répondent aux besoins de personnes aînées en perte d'autonomie. Ce nouveau milieu de vie leur permettra de demeurer dans leur communauté, près de leurs proches. C'est une fierté pour notre gouvernement d'investir dans ce projet qui améliore la qualité de vie des personnes qui en feront leur domicile. Je félicite également tous les partenaires qui ont permis cette réalisation! Que cette inauguration nous encourage à poursuivre l'augmentation de l'offre de logements à prix abordable et adaptés aux réalités dans toutes les régions du Québec. » - France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, 26 individus de Weedon auront accès à un logement sûr et confortable. En travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires pour créer plus de logements abordables, notre gouvernement continue d'obtenir des résultats significatifs pour la population canadienne. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont nos investissements dans le logement à travers le pays continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« La construction de cet immeuble de 26 logements de la Coopérative de solidarité en habitation du Ruisseau Weedon a eu des retombées dans l'ensemble de la région de l'Estrie. Je félicite tous les partenaires associés à cette réalisation. Notre gouvernement est fier d'y avoir contribué. » - François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Ce projet de logements sûrs et abordables à Weedon viendra assurer une meilleure qualité de vie à ceux qui en bénéficieront. Je suis particulièrement fière du travail accompli par tous les artisans de ce projet, incluant les différents paliers de gouvernement. La construction de ces unités résidentielles offrira un milieu de vie adapté aux aînés et aînées en plus de leur permettre de s'épanouir. » - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée de Compton-Stanstead

« Les responsables de la Coopérative de solidarité en habitation du Ruisseau Weedon et leurs partenaires, que nous accompagnions depuis le début de notre mandat, peuvent être fiers du travail accompli pour le bien-être de nos personnes aînées. Ce projet répond à des besoins en logements sociaux et abordables pour ceux et celles qui souhaitent s'épanouir au sein de leur communauté. Ces importants investissements faits dans le domaine de l'habitation représentent aussi une excellente nouvelle pour toute la circonscription de Mégantic. » - François Jacques, député de Mégantic, président de séance et vice-président de la Commission des transports et de l'environnement

« Projet majeur et d'envergure pour la municipalité de Weedon, la Coopérative de solidarité en habitation du Ruisseau Weedon est d'une grande importance pour les personnes aînées de la communauté. La Municipalité de Weedon est très fière de l'engagement de ses bénévoles et de sa propre contribution au succès de ce projet. » - Eugène Gagné, maire de Weedon

« Cette magnifique construction est le fruit du labeur de plusieurs intervenants qui ont su travailler ensemble dans le respect de l'autre. Nous pouvons maintenant y développer une vie coopérative saine. Grâce à ce bâtiment, nos résidents sont heureux de pouvoir demeurer dans leur milieu de vie (Weedon et ses environs). » - Luc Ouellet, président de la Coopérative de solidarité en habitation du Ruisseau Weedon

Jusqu'à 20 des 26 ménages locataires de la Coopérative de solidarité en habitation du Ruisseau Weedon peuvent bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de ne débourser que 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 345 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Weedon.

peuvent bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de ne débourser que 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 345 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Weedon. La Coopérative de solidarité en habitation du Ruisseau Weedon a reçu plusieurs contributions du milieu pour la réalisation de son projet, dont, entre autres, 40 000 $ de la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François et 20 000 $ de l'entreprise Ambulance Weedon & Régions inc.

