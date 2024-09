Inauguration de 24 logements sociaux et abordables à Rivière-du-Loup

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, de concert avec le Mouvement Desjardins, la Ville de Rivière-du-Loup et l'organisme Han-Logement, a inauguré aujourd'hui 24 logements sociaux et abordables à Rivière-du-Loup. Ce nouveau milieu de vie, situé sur le boulevard de l'Hôtel-de-Ville, accueille des personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel ou avec un trouble du spectre de l'autisme. Il s'agit d'un investissement totalisant 6,7 M$.

Le projet est réalisé dans le cadre de l'Initiative Logement abordable Desjardins, un partenariat novateur entre le gouvernement du Québec et Desjardins pour la création rapide de 1 750 logements abordables.

C'est une représentante de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques), Mme Amélie Dionne, qui en a fait l'annonce au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, accompagnée du maire de Rivière-du-Loup, M. Mario Bastille. La présidente et cheffe de la direction de Han-Logement, Mme Anik Roy Trudel, ainsi que le directeur du développement des affaires, Logement abordable au Mouvement Desjardins, M. Félix Boudreault, étaient aussi présents.

Le gouvernement du Québec alloue au projet porté par l'organisme Han Logement près de 3,9 M$ par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Pour sa part, Desjardins ajoute un financement hypothécaire de 1,4 M$, le Fonds immobilier de solidarité FTQ investit 600 000 $ et la Ville de Rivière-du-Loup offre le terrain, ce qui représente une contribution de 750 000 $.

Han-Logement Rivière-du-Loup est un milieu de vie intégré. Les locataires y ont emménagé en mai dernier. Il comprend 3 immeubles de 8 logements adaptés. Il offre des espaces extérieurs aménagés avec une facilité de circulation, est situé à proximité de nombreux services et dispose de stationnements privés.

Enfin, tous les locataires admissibles pourront bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Rivière-du-Loup.

À propos de l'Initiative Logement abordable Desjardins

En 2022, le gouvernement du Québec confiait 175 M$ à Desjardins pour créer 1 000 nouveaux logements sociaux et abordables d'ici la fin de 2025, lesquels seraient le fruit de projets d'habitation répartis dans 13 régions du Québec. De son côté, Desjardins devait rendre disponibles plus de 150 M$ en financement et en capital patient, avec l'appui de Capital régional et coopératif Desjardins, aux organismes porteurs des projets. Ceux-ci s'engageaient à assurer l'abordabilité des logements pour une période allant jusqu'à 35 ans.

Grâce à une équipe dévouée, à son vaste réseau de caisses ainsi qu'à l'expertise de la Caisse d'économie solidaire, Desjardins a vu cet objectif être rapidement surpassé. Desjardins a sollicité les organismes à but non lucratif, les coopératives d'habitation ainsi que les acteurs municipaux pour rendre disponibles plus de 1 500 logements abordables d'ici la fin de 2025.

Devant cette efficacité, en décembre 2023, Québec a ajouté une somme de 43,75 M$ à l'enveloppe initiale octroyée à Desjardins afin que soient créés 250 logements abordables additionnels. Par conséquent, ce sont plus de 1 750 logements abordables que Desjardins rendra disponibles en trois ans.

Citations :

« Notre engagement d'accroître une offre de logements adaptés aux besoins des personnes se poursuit. Il faut saluer le travail de tous les partenaires impliqués dans des projets comme celui de Han-Logement Rivière-du-Loup. Grâce à la mise en commun de nos efforts, l'offre de logements pourra augmenter significativement et rapidement partout au Québec. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je suis très fière d'inaugurer ce milieu de vie à Rivière-du-Loup. Ces 24 logements permettront à des personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel ou un trouble du spectre de l'autisme de demeurer à Rivière-du-Loup, près de leurs proches. C'est fondamental pour leur bien-être de ne pas être déracinées de leur communauté et je suis, pour cette raison, très heureuse de voir ce projet se concrétiser. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

« Comme partout au Québec, les besoins en logements abordables sont criants dans la région de Rivière-du-Loup. C'est pourquoi Desjardins a développé un modèle de guichet unique pour faciliter le processus de réalisation des projets et réduire les délais et les coûts de livraison des logements. Le projet Han-Logement de Rivière-du-Loup est une preuve de plus de l'efficacité du partenariat innovant avec le gouvernement du Québec. Il répond à notre volonté de développer des communautés plus justes et équitables. »

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

« Depuis 7 ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ appuie la croissance de Han Logement et la construction de logements adaptés dans plusieurs régions du Québec. Les familles qui bénéficient de ces unités ont souvent témoigné de l'effet de ces aménagements sur leur qualité de vie. Au cours des prochaines années, nous poursuivrons le travail aux côtés des gouvernements et de partenaires comme Desjardins et Han Logement pour améliorer l'offre de logement partout au Québec. »

Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ

« Je suis particulièrement fier que la Ville ait participé à la réalisation de ce complexe locatif, notamment en ayant fait don du terrain. Par ailleurs, la collaboration entre les gens de Han Logement et les employés municipaux a été exceptionnelle du début à la fin. Nous avions clairement besoin d'un tel projet à Rivière-du-Loup : toute personne, peu importe son statut ou ses capacités, a droit à un logement décent. Pour les personnes handicapées, ce logement doit tenir compte de leurs spécificités. C'est donc mission accomplie ! »

Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup

« L'inauguration de ces 24 logements adaptés et abordables à Rivière-du-Loup marque un moment déterminant pour Han-Logement, car il s'agit de la première réalisation de notre pôle Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Ce projet lance officiellement une série d'initiatives dans cette région, ouvrant la voie à de nombreux autres développements à venir. Nous remercions sincèrement nos partenaires pour la confiance qu'ils nous témoignent. Grâce à leur soutien, nous visons la construction de 400 logements dans ce pôle et 1 500 logements supplémentaires à travers le Québec d'ici 2030. Ainsi, nous comptons offrir des logements abordables et adaptés aux besoins à plus de 1 500 personnes ou familles au Québec. »

Anik Roy Trudel, présidente et cheffe de la direction de Han-Logement

Aujourd'hui, nous célébrons avec fierté l'inauguration des Habitations Yves Grandmaison, une étape importante dans notre mission de fournir des logements adaptés et abordables aux personnes vivant avec des handicaps. Cette réalisation marque la première construction de notre pôle Bas-Saint-Laurent - Gaspésie, et illustre l'impact significatif de notre engagement en faveur de l'inclusion. En tant que Président du Conseil d'Administration de Han Logement, je suis particulièrement honoré de voir notre vision progresser continuellement. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet, et souhaite aux futurs résidents de ces Habitations Yves Grand Maison une vie pleine et épanouie dans leur nouveau milieu de vie.

Gilles Daoust, président du conseil d'administration de Han-Logement

Faits saillants :

Han-Logement est un pilier de l'inclusion et de l'accessibilité qui existe depuis 2002. Il se donne pour mission de proposer des logements complètement adaptés aux besoins des personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel ou avec un trouble du spectre de l'autisme dont les revenus modestes ne permettent pas de se loger adéquatement.

Les Habitations Yves Grandmaison représentent plus qu'un simple développement immobilier; elles témoignent de la volonté d'offrir des environnements de vie dignes et adaptés aux personnes en situation de handicap. Ce projet est un hommage mérité à M. Yves Grandmaison , dont le soutien est grand dans la mission de l'organisme. En tant que Grand Bâtisseur, M. Grandmaison a contribué à changer la vie de nombreuses personnes.

, dont le soutien est grand dans la mission de l'organisme. En tant que Grand Bâtisseur, M. Grandmaison a contribué à changer la vie de nombreuses personnes. Le Mouvement Desjardins et le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribuent au développement économique du Québec en investissant dans des projets immobiliers et socialement responsables, en partenariat avec des leaders du secteur immobilier.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Société d'habitation du Québec

HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations auprès des médias, Mouvement Desjardins, [email protected]