L'ensemble résidentiel appelé Templeton Avenue Development comprend des logements en duplex pour les familles suivantes, dont plusieurs familles canadiennes noires : Amanuel et Kedisti, Mesfin et Chaltu, Issak et Nigiima, Musa et Shukroh, Abel et Rowena, Usman et Sobia, Gemina, Chantal et Muhammad et Saima.

Toutes les habitations présentent une réduction minimale de 25 % de la consommation d'énergie et ne produisent pas d'émissions de carbone. L'une des habitations est équipée de dispositifs d'accessibilité pour répondre aux besoins d'un enfant atteint d'une déficience auditive. Bon nombre de ces familles ont immigré au Canada au cours des deux dernières décennies afin d'améliorer leur vie, et aujourd'hui, les 10 familles ont reçu les clés de leur nouveau logement.

Depuis 2019, le gouvernement fédéral a pris un engagement financier total de 3 782 337 $ pour les projets d'Habitat Manitoba, dont pour l'ensemble Templeton. Cet engagement financier consenti dans le cadre de l'initiative du Fonds national de co-investissement pour le logement comprend un investissement de 1 217 524 $ de l'initiative Black Families Funding.

Le modèle de propriété résidentielle abordable d'Habitat pour l'humanité comble un écart pour les personnes qui sont incapables d'acheter un logement et qui autrement ne pourraient pas être admissibles à un prêt hypothécaire traditionnel. Dans chaque province et territoire du Canada, les organismes locaux d'Habitat pour l'humanité aident à construire et à moderniser des logements, tant des maisons individuelles que des immeubles collectifs, de manière à offrir des habitations convenables et abordables. Grâce à des bénévoles et à des donateurs, Habitat pour l'humanité aide des familles à bâtir leur propre maison et à obtenir un prêt hypothécaire abordable, adapté à leur revenu. Être propriétaire d'un logement sûr, convenable et abordable est essentiel pour que les familles puissent se bâtir une vie en ayant plus de choix et de possibilités.

Citations :

« Au Canada, la diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. C'est aussi reconnaître que différents Canadiens et Canadiennes font face à des difficultés uniques, surtout lorsqu'il s'agit de trouver un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi notre gouvernement continuera de collaborer avec tous les ordres de gouvernement, les leaders de l'industrie et les organisations afin d'appuyer les familles partout au Canada, dont plusieurs familles noires ici, à Winnipeg. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement se consacre à l'aménagement d'une nouvelle génération de logements abordables à l'intention des Canadiens et des Canadiennes qui en ont le plus besoin. L'annonce d'aujourd'hui marque l'inauguration de 10 nouveaux logements pour ces parents admirables qui se sont battus pour améliorer leur vie et celle de leurs enfants. C'est la raison d'être du logement! Il s'agit de fournir un logement sûr et abordable aux personnes dans le besoin dans tout le pays. Je suis heureux que toutes ces familles aient enfin un endroit à elles. » - Kevin Lamoureux, député de la circonscription fédérale de Winnipeg-Nord

« C'est avec un vif plaisir qu'Habitat pour l'humanité Manitoba accueille ces familles et célèbre l'inauguration de ces nouvelles maisons. Nous sommes reconnaissants du financement et du soutien continus de la SCHL. Le financement fédéral ainsi que notre groupe dévoué de commanditaires, de donateurs et de bénévoles continuent de faire du rêve de l'accession à la propriété une réalité pour les familles du Manitoba. » - Sandy Hopkins, directrice générale, Habitat pour l'humanité Manitoba

« Habitat pour l'humanité Canada croit que tout le monde devrait avoir un chez-soi convenable et abordable. Grâce à l'appui de la SCHL, par l'entremise de son Fonds national de co-investissement pour le logement, et du soutien du Black Family Funding, nous serons en mesure de poursuivre notre travail en veillant à ce que tout le monde ait un accès plus équitable à la propriété abordable - et de servir encore plus de familles, y compris les familles noires qui sont plus susceptibles de faire face à des obstacles raciaux au logement. » - Julia Deans, présidente-directrice générale, Habitat pour l'humanité Canada

Faits en bref :

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux ensembles qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Le budget de 2022 propose de verser 2,9 milliards de dollars en financement, selon la comptabilité de caisse, dans le cadre du FNCIL afin que tous les fonds restants de ce programme soient dépensés d'ici 2025-2026, ce qui accélérera la création de jusqu'à 4 300 logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements pour les Canadiens et les Canadiennes qui en ont le plus besoin.

Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Dans le cadre du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux personnes dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

