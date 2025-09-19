LAVAL, QC, le 19 sept. 2025 /PRNewswire/ -- Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Laval et la Corporation d'habitation de Laval soulignent aujourd'hui l'inauguration d'Habitation Bousquet. L'ensemble d'habitation représente un investissement total de plus de 14 millions de dollars, pour la construction de 26 logements et d'espaces communautaires pour des personnes issues de l'itinérance à Laval.

L'activité a eu lieu en présence d'Angelo Iacono, député fédéral d'Alfred-Pellan, ainsi que de Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides.

Habitation Bousquet offre des logements subventionnés avec soutien communautaire aux personnes de 50 ans et plus qui ont vécu l'itinérance. Les locataires pourront bénéficier de services d'accompagnement sur place, afin de faciliter la stabilisation résidentielle. Les premiers locataires devraient s'y installer dès novembre 2025.

Les deux gouvernements collaborent afin d'accélérer l'offre de logement abordable, particulièrement pour des populations ayant des besoins particuliers comme les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à renforcer leur capacité à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement et à l'itinérance. Cet ensemble résidentiel offrira plus de logements sûrs et abordables aux Lavalloises et Lavallois pour les générations à venir. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui sert tout le monde. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Travailler pour que les citoyens aient un toit est une responsabilité fondamentale. Moi qui viens du milieu de la santé et des services sociaux, je suis bien placée pour le savoir. Je suis heureuse de constater la réalisation de ce projet qui vise à répondre, le plus humainement possible, et le plus concrètement possible, à la crise de l'itinérance et à la réinsertion de personnes en situation difficile et précaire. Félicitations à tous nos partenaires dans ce dossier. » - Sonia Bélanger, ministre responsable de l'Habitation et de la région des Laurentides

« Notre gouvernement s'attaque à la crise du logement en investissant dans tous les types d'habitation, à Laval, et partout au Canada. La réalisation du projet Habitation Bousquet est une grande avancée pour la collectivité lavalloise, puisque ces logements permettent aux personnes les plus vulnérables d'Alfred-Pellan de retrouver une qualité de vie et une stabilité résidentielle. » - Angelo Iacono, député d'Alfred-Pellan

« Notre gouvernement augmente l'offre de logements abordables et combat la crise de l'itinérance. Je suis ravie de voir la sortie de terre à Laval-des-Rapides de ces 26 logements subventionnés abordables destinés à des personnes issues de l'itinérance. Ceux-ci incluront notamment des services d'accompagnement afin de favoriser la réinsertion sociale des résidents. Merci et félicitations aux partenaires de ce projet. » - Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides

« La réalisation d'Habitation Bousquet, l'un des premiers projets modulaires de logement social au Québec, illustre l'agilité de la Ville de Laval et de ses partenaires pour répondre aux besoins urgents des personnes vulnérables, tout en contribuant à accroître l'offre de logements durables et adaptés sur le territoire. » - Hugo Rousseau, directeur du Service de l'urbanisme de la Ville de Laval

« La Corporation d'habitation Laval est fière de développer des logements sociaux dédiés à une clientèle aux besoins spécifiques. Cet immeuble destiné à une clientèle vulnérable contribue à assurer un logement permanent, accessible, et de qualité pour des personnes achevant un parcours de réinsertion en logement. Grâce à la collaboration étroite de la Ville de Laval et de l'organisme Maison Dominique, les résidents de ce nouvel immeuble pourront bénéficier d'un logement à prix décent, mais aussi de soutien psychosocial visant à assurer leur bien-être. Qui plus est, cette initiative contribuera également à désengorger les ressources d'hébergement temporaire sur le territoire lavallois. La Corporation d'habitation Laval remercie sincèrement l'ensemble des partenaires et des bailleurs de fonds qui ont rendu ce projet possible. » - Denis Lepage, président du conseil d'administration de la Corporation d'habitation de Laval

« À Maison Dominique, nous sommes très fiers de mettre en place ce nouveau service de soutien communautaire en logement pour les personnes de 50 ans et plus ayant vécu l'itinérance et vivant avec des enjeux de santé. Offrir un accompagnement humain et adapté à tous les niveaux, c'est non seulement répondre concrètement à l'itinérance et à l'exclusion sociale, mais aussi contribuer activement au maintien à domicile des aînés les plus vulnérables de notre communauté. » - Marie-Hélène Boucher, directrice générale de la Maison Dominique

Faits en bref :

L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. La phase 2 de l'Initiative pour la création rapide de logements a dépassé son objectif initial de créer 4 500 logements abordables et devrait permettre de créer plus de 5 400 logements partout au Canada .





fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. La phase 2 de l'Initiative pour la création rapide de logements a dépassé son objectif initial de créer 4 500 logements abordables et devrait permettre de créer plus de 5 400 logements partout au . Le financement fourni pour cet ensemble de logements est le suivant : 11,3 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la construction rapide de logements (ICRL); 400 000 dollars provenant d'une entente tripartite entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de Laval et la Corporation d'habitation Laval; 1,25 million de dollars de la Ville de Laval; la Corporation d'habitation Laval a également contracté un prêt de 1,1 million de dollars en vertu du Programme de financement d'habitation de la SHQ; les 26 locataires de cet immeuble auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Le coût du programme est assumé à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Laval .



À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement.

À propos de la Société d'habitation du Québec (SHQ)

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

