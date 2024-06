INAUGURATION D'ESPACE MONTMORENCY

LAVAL, QC, le 14 juin 2024 /CNW/ - Photos de l'événement : https://we.tl/t-zn7W7z5tRd

En présence de :

Christopher Skeete , ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose

, ministre responsable de la région de et député de Annie Koutrakis , députée de Vimy

, députée de Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides

Sona Lakhoyan Olivier , députée de Chomedey

, députée de Valérie Schmaltz, députée de Vimont

Dario Montoni , président du Groupe Montoni

, président du Groupe Montoni Martin Raymond , président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ Owen Parkhill , associé directeur, Développement, chez Montez

À propos d'Espace Montmorency

D'une valeur de plus de 450 millions de dollars, Espace Montmorency est un développement urbain à usage multiple composé de 4 tours. Premier projet au Québec à avoir obtenu la certification LEED v4 AQ de niveau Or pour l'aménagement des quartiers et visant les certifications LEED Platine et Or, Espace Montmorency donne un accès direct à la station de métro Montmorency et tire avantage du potentiel du secteur orienté sur les principes du développement lié au transport collectif « TOD ». Situé à l'est de l'autoroute des Laurentides, entre les boulevards du Souvenir et de la Concorde Ouest, adjacent à la Place Bell, il marque la naissance du nouveau centre-ville de Laval.

LE PROJET EN BREF

Développé par MONTONI, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Montez Corporation

Dessiné par Sid Lee Architecture

1,3 million de pi 2 d'espaces locatifs

d'espaces locatifs 500 000 pi2 d'espaces à bureaux et commerciaux

Bureaux occupés par des entreprises renommées

o Intact o MONTONI o Belair o IG Gestion de patrimoine o Omnia o DHC o Banque Scotia o Mageska Capital o Deloitte o Collège Montmorency

Plus de 700 unités résidentielles

Hôtel Courtyard par Marriott offrant 188 chambres

Une panoplie de restaurants et de commerces

o Aisle 24 o Milestones Grill + Bar o Ange Boulangerie o Miss Pho o Benny & Co. o Parade Lunetterie o Chocolato o Poulet rouge o Clinique dentaire EM o Presotea o Five Guys o RBC o Freshii o Sergiolino o Institut Béa o Sesame o Kababgy o Souvlaki Bar o L'œufrier o Starbucks o La Belle & La Bœuf o Sushi Katsune

Espace Montmorency : Un éco-havre

Immense cour extérieure verdoyante de 60 000 pi 2 au centre du complexe

au centre du complexe Terrasses sur les toits

Tunnel piétonnier qui relira le complexe à la station de métro Montmorency

Stationnement souterrain intelligent

Stationnement pour les vélos

Bornes de recharge pour les voitures électriques

Application mobile intelligente unique créée sur mesure pour optimiser l'expérience de conciergerie des usagers

Intégration d'une boucle énergétique qui, grâce aux échanges et à la récupération d'énergie entre les usages, permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 91 %, de même que les coûts énergétiques de 52 % - un exploit de taille.

Certification LEED v4 AQ, niveau Or, pour l'aménagement des quartiers : obtenue

Certification LEED v4, niveau Platine, pour le noyau et l'enveloppe de la tour à bureaux : visée

Certification LEED v4, niveau Or, pour le noyau et l'enveloppe des tours résidentielles et de la tour de l'hôtel : visée

À propos de MONTONI

Pionnier des bâtiments durables au pays, MONTONI développe, construit et gère des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance, de l'urbanisme et du bien-être des occupants. Sa raison d'être : créer de la valeur pour ses clients, pour l'environnement, et pour sa communauté.

Aujourd'hui, MONTONI compte à son actif plus de 700 projets représentant plus de 30 millions de pi ca de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 campus corporatifs ainsi que 25 millions de pi ca présentement en développement - s'articulant en un imposant portefeuille de propriétés à travers le Québec.

Détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis près de 25 ans, le Groupe s'est engagé à faire des critères ESG un réflexe stratégique permanent. Il cumule plus de 5,2 millions de pi ca de bâtiments certifiés LEED et vise l'atteinte de près de 7 millions de pi ca additionnels pour ses projets présentement en construction. La complétion de près de 4,5 millions de pi ca de construction BCZ est en cours. Son ambition : léguer un patrimoine qui rendra fières les futures générations. www.groupemontoni.com

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement fondée sur les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) menant à des projets écoresponsables. Au 31 décembre 2023, il comptait 44 projets immobiliers en développement ou en construction d'un coût de 5,7 milliards $; 80 immeubles en gestion d'actifs incluant 5 096 unités résidentielles locatives; 5 millions de pi2 de terrains industriels à développer et il cumulait des investissements de 344 millions de dollars pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec. www.fondsimmobilierftq.com

À propos de Montez Corporation

Fondée en 2002, Montez Corporation est l'un des principaux gestionnaires de placements immobiliers au Canada axé sur la création de valeur par l'approvisionnement, la transaction, la gestion et le développement d'investissements immobiliers à grande échelle. Montez a levé plus de 3,5 milliards de dollars de fonds propres pour ses stratégies de revenus, de croissance urbaine et de développement. Actuellement, Montez détient une participation dans un portefeuille représentant plus de 25 millions de pi2 évalué à plus de 7 milliards de dollars. www.montezcorp.com

