IMPULSION, Édition Innovation - Succès international pour l'événement des transports électriques et intelligents!

MONTRÉAL, le 15 mars 2023 /CNW/ - Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents (TEI) a organisé IMPULSION Édition Innovation, le sommet international des transports électriques et intelligents. L'événement a suscité l'engouement de participants et conférenciers venus du monde entier.

Plus de 1300 participants !

Le Québec confirme ainsi sa place de leader mondial dans le secteur des transports électriques et intelligents. Pendant les trois journées de l'événement, 40 conférences et ateliers se sont succédé et ont abordés les enjeux et solutions pour toute la chaîne de valeur des TEI.

« Les sujets de l'industrie des TEI au Québec sont stratégiques pour l'avenir et la présence d'acteurs de renom, locaux et internationaux, montre qu'un monde carboneutre a besoin de l'industrie québécoise des TEI. Grâce à Impulsion, plus de 850 rencontres B2B ont eu lieu. Au-delà d'un événement, nous avons créé un lieu de rencontre afin d'avancer toujours plus vite vers la mobilité durable, ensemble. » Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec

Les participants ont eu l'occasion de découvrir les dernières technologies en matière de transport électrique et intelligent et plus de 70 exposants ont pu partager leur savoir-faire. 9 véhicules étaient également présentés.

Propulsion Québec salue la présence notable de nombreux dignitaires à son événement.

La grappe industrielle des transports électriques et intelligents a eu l'honneur d'accueillir 7 ministres à son événement ainsi que de nombreux élus québécois et internationaux. Un signe encourageant d'écoute et de collaboration, significatif pour notre industrie.

« Le Canada a tout ce qu'il faut pour être un leader dans le secteur des transports électriques et intelligents. Notre gouvernement sait que c'est en aidant les PME à devenir plus novatrices et concurrentielles et en soutenant l'innovation pour le développement de technologies que nous mettons la table pour les emplois de demain. Félicitations à toute l'équipe de Propulsion Québec pour la tenue d'IMPULSION! C'est en réunissant tous les acteurs de l'écosystème que nous pourrons voir notre secteur des transports s'adapter efficacement dans une optique plus durable. » L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Cet événement organisé par Propulsion Québec fait rayonner notre énergie renouvelable et notre filière des véhicules électriques et intelligents. Décarboner notre économie et électrifier nos transports sont des priorités pour notre gouvernement, et nous allons continuer d'encourager les filières qui renforceront la position du Québec comme leader en mobilité durable. » Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je suis très fière que notre gouvernement ait pris part à ce sommet, un événement phare de l'année de l'innovation Franco-Québécoise. Nous partageons avec la France une forte volonté de faire la transition d'une économie verte. Je tiens à souligner l'excellent travail de la Délégation générale du Québec à Paris, qui a réussi à créer un rapprochement entre les écosystèmes français et québécois dans le secteur des transports, avec la signature d'une entente, entre l'Agence de l'Innovation pour les Transports, un partenaire français, Propulsion Québec et Innovation en énergie électrique (InnovÉÉ). » Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

La réalisation d'IMPULSION Édition Innovation est possible grâce au soutien financier de Développement économique Canada pour les régions du Québec, du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec (MEIE) , du ministère des Relations internationales et de la Francophonie , du ministère des Transports et de la Mobilité du Québec et du ministère du Tourisme du Québec (MTO), de la Ville de Montréal , d' AttriX, partenaire Geotab , d' Hydro-Québec et d'InnovÉÉ.

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui plus de 270 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon six chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), d'AttriX, partenaire Géotab, du Mouvement Desjardins, de Fasken, d'Hydro-Québec et de Québécor.

