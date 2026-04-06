Impôts : Gobeil Groupe Conseil incite les Québécois à agir tôt pour éviter le choc fiscal

MONTRÉAL, le 6 avril 2026 /CNW/ - À l'approche de la date limite de production des déclarations de revenus, la pression financière atteint un niveau critique chez de nombreux Québécois, observe Gobeil Groupe Conseil, cabinet de syndics autorisés en insolvabilité, qui accompagne chaque année des centaines de personnes et d'entreprises.

Dépenses imprévues, marges de crédit déjà sollicitées et coût de la vie élevé plongent plusieurs ménages dans un véritable gouffre financier.

« La période des impôts agit souvent comme un déclencheur. Plusieurs personnes prennent un pas de recul sur leur situation financière. Intervenir tôt permet d'éviter que la situation ne s'aggrave et d'accéder à des solutions adaptées », explique Charles-Antoine Gobeil, syndic autorisé en insolvabilité et président du cabinet.

En 2025, les insolvabilités de consommateurs ont atteint leur plus haut niveau en plus de 10 ans, selon le Bureau du surintendant des faillites, révélant une fragilisation accrue de la santé financière des ménages.

Les données récentes confirment cette tendance : les soldes de cartes de crédit ont atteint un sommet historique de 131 milliards de dollars au pays, selon Equifax Canada. Au Québec, la dette moyenne des consommateurs, excluant les prêts hypothécaires, s'élève à environ 19 519 $.

« Chaque année, plusieurs personnes découvrent un solde d'impôt plus élevé que prévu. Le réflexe peut alors être de se tourner vers le crédit, ce qui peut rapidement mener à une spirale d'endettement », ajoute Charles-Antoine Gobeil.

Dans ce contexte, agir tôt permet d'évaluer les options disponibles et de reprendre le contrôle de sa situation financière.

À propos de Gobeil Groupe Conseil

Fondé en 2022, Gobeil Groupe Conseil est un cabinet de syndics autorisés en insolvabilité reconnu pour son approche humaine, rigoureuse et sans jugement.

SOURCE Gobeil Groupe Conseil

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