Endettement des Québécois : Gobeil Groupe Conseil sonne l'alarme à l'aube de 2026

MONTRÉAL, le 28 déc. 2025 /CNW/ - À l'approche du retour des Fêtes, Gobeil Groupe Conseil observe une augmentation marquée des signes d'essoufflement financier chez de nombreux ménages québécois. Le cabinet rappelle que janvier est souvent un moment critique : les dépenses courantes pèsent sur les budgets, le recours au crédit augmente et la hausse des taux alourdit les paiements minimums.

Selon Statistique Canada, les ménages canadiens doivent près de 1,77 $ de dettes pour chaque dollar de revenu disponible, une pression financière qui pourrait s'intensifier au début de 2026.

Les gens consultent malheureusement trop tard

« Beaucoup de personnes attendent d'être au bord du précipice avant de consulter. Pourtant, on n'a pas besoin d'être en situation de faillite pour demander de l'aide. Plus on agit tôt, plus les solutions sont simples, efficaces et moins lourdes de conséquences », explique Charles-Antoine Gobeil, président de Gobeil Groupe Conseil, syndic autorisé en insolvabilité.

Selon lui, certains signaux d'alerte devraient inciter à consulter rapidement, notamment la difficulté à payer les minimums, le recours au crédit pour les dépenses courantes et le stress financier qui affecte la santé mentale ou la vie personnelle.

Attention aux conseils dangereux en ligne

Le cabinet met en garde contre la prolifération de faux experts en ligne qui promettent des solutions miracles. « De faux conseils peuvent empirer la situation et vous coûter plus cher. Les syndics autorisés en insolvabilité sont les seuls professionnels habilités à administrer une proposition de consommateur ou une faillite », rappelle M. Gobeil dont l'équipe cumule plus de 60 années d'expérience.

Reprendre le contrôle

Être trop endetté n'est pas irréversible. Des solutions légales existent selon chaque situation. Les consultations offertes par Gobeil Groupe Conseil, partout au Québec, sont gratuites, confidentielles et sans obligation, par téléphone, visioconférence ou en personne.

À propos de Gobeil Groupe Conseil

Fondé en 2022, Gobeil Groupe Conseil est un cabinet de syndics autorisés en insolvabilité reconnu pour son approche humaine, rigoureuse et sans jugement. Son fondateur, Charles-Antoine Gobeil, a œuvré pendant près de huit ans chez MNP Ltée, l'une des plus importantes firmes d'insolvabilité au pays. Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, il accompagne chaque année des centaines de personnes et d'entreprises dans la recherche de solutions financières adaptées à leur situation.

