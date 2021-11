LONGUEUIL, QC, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Au regard des informations véhiculées dans les médias, Supermax Healthcare Canada inc. tient à préciser qu'elle prend très au sérieux les allégations ayant mené à la décision de l'agence américaine U. S. Customs and Border Protection de suspendre l'importation de gants jetables de son partenaire Supermax Corp. et certaines de ses filiales.

Suivant l'annonce de cette décision en octobre dernier, Supermax Healthcare Canada inc. s'est aussitôt enquise de la situation auprès de son partenaire afin de s'assurer que des processus d'audit indépendants et rigoureux des conditions de travail dans leurs installations suivent leur cours.

Un audit mené par une firme indépendante et spécialisée dans le respect des critères de l'Organisation internationale du Travail est présentement en branle. Il est également prévu que d'autres firmes indépendantes assurent le suivi des recommandations de l'audit, s'il y a lieu.

Dans l'attente du rapport, Supermax Healthcare Canada inc. a offert sa pleine collaboration au ministère des Services publics et de l'Approvisionnement du Canada afin de faire toute la lumière sur la validité des allégations portées.

À propos de Supermax Healthcare Canada inc.

Supermax Healthcare Canada inc. est une compagnie membre du Groupe Supermax Berhad, située en Malaisie. Le groupe Supermax Berhad est le deuxième plus grand fabricant de gants jetables au monde et exporte ses produits vers plus de 160 pays. Fondée en 2004, Supermax Healthcare Canada inc. est située à Longueuil et compte une vingtaine d'employés. En tant que fabricant de ses propres produits, Groupe Supermax Berhad a développé une gamme de marques à succès telles que Supermax, Aurelia et Maxter, proposant des produits tels que des gants, des masques et d'autres équipements de protection individuelle fiables et reconnus par les laboratoires, les hôpitaux, les pharmaciens, les médecins et les chirurgiens du monde entier.

