PRINCE RUPERT, BC, le 14 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la faune et la biodiversité du Canada. Cela comprend la sauvegarde de la santé et de la productivité à long terme des ressources halieutiques du Canada, et de l'habitat qui les soutient, pour les générations à venir.

Le 31 octobre 2022, le pêcheur commercial Adrian Slavko Kern s'est vu imposer une amende de 49 704,68 $ pour avoir contrevenu à la Loi sur les pêches du Canada. M. Kern a plaidé coupable à la Cour provinciale de Prince Rupert et il a été condamné à payer une amende de 25 000 $ pour avoir mis illégalement dans l'eau des engins de pêche, ainsi qu'une amende supplémentaire de 24 706,48 $ pour la vente illégale de poissons. Le jugement de la Cour empêche aussi M. Kern de demander un nouveau permis de pêche commerciale et de pêcher avec tout permis de pêche commerciale pendant une période de huit (8) mois.

Pêches et Océans Canada (MPO) a pour mandat d'assurer la protection et la conservation des ressources marines, et d'appliquer la Loi sur les pêches. Le programme d'application de la loi du MPO emploie une grande variété d'outils pour y parvenir, en adoptant une approche axée sur le renseignement et fondée sur les risques. Le Ministère déploie des agents des pêches pour répondre aux enjeux prioritaires grâce à une variété de méthodes, notamment des patrouilles aériennes, en mer, fluviales, terrestres, nocturnes et d'infiltration, tout en menant des enquêtes complexes et de grande envergure, et en réalisant des activités de sensibilisation et d'éducation.

Dans le cadre du travail du Ministère visant à interrompre et empêcher toute activité illégale, le MPO demande à la population de l'informer de toute activité de cette nature ou de toute autre infraction à la Loi sur les pêches et aux règlements connexes. Toute personne disposant de renseignements peut appeler la ligne téléphonique gratuite de signalement des infractions au 1-800-465-4336, ou envoyer l'information par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Entre le 13 et le 19 septembre 2018, M. Kern, capitaine du MANDALA NO 1, pêchait commercialement le flétan et la morue charbonnière. Pendant ce temps, il a illégalement installé des engins de pêche dans la région du détroit de Chatham , près de Prince Rupert , une zone qui était fermée à la pêche.

, près de , une zone qui était fermée à la pêche. M. Kern a déjà été condamné à trois reprises pour des infractions à la Loi sur les pêches de 2003, 2005 et 2020, que le juge a prises en considération dans sa détermination de la peine.

