Importantes chutes de neige - Les paramédics d'Urgences-santé dénoncent la mauvaise gestion de leur employeur

MONTRÉAL, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Les paramédics d'Urgences-santé dénoncent la gestion « chaotique » de leur employeur à la suite des importantes chutes de neige sur le territoire qu'ils desservent. Cette tempête était largement anticipée, mais Urgences-santé n'a pas cru bon prévoir un nombre suffisant d'ambulances sur le terrain. « Ce sont les paramédics qui payent le prix de cette mauvaise planification; leurs pauses et leurs repas sont annulés depuis ce matin et ils se font imposer des heures supplémentaires obligatoires, pouvant aller jusqu'à 16 heures d'affilées », dénonce Claude Lamarche, président du Syndicat du préhospitalier de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

À la suite de sa mauvaise gestion de la situation, Urgences-santé a déclenché ce matin le niveau d'urgence 3, le plus élevé, lui permettant d'imposer des conditions particulièrement pénibles aux paramédics. « Est-ce qu'un lendemain de tempête de neige est vraiment la situation la plus critique qu'on doive gérer ? Pourquoi on exige une répartition des patients qui allonge inutilement le temps de transport? Pourquoi on nous demande aussi de répondre aux appels non urgents ? Tout cela vient ajouter à la situation complètement chaotique dans laquelle on se trouve », explique le président.

Une négociation qui s'en va nulle part

Cette situation survient alors que le syndicat négocie avec Urgences-santé depuis plusieurs mois. « On tente de proposer des solutions pour retenir et attirer des paramédics chez Urgences-santé, mais c'est à cause de décisions comme celles-là que les gens ne veulent pas venir travailler chez nous », déplore Claude Lamarche. « Après 24 rencontres de négociation, Urgences-santé doit absolument y mettre du sien pour nous permettre d'avancer ».

À propos

Le Syndicat du préhospitalier représente 1000 paramédics sur le territoire de Montréal et de Laval. Le secteur préhospitalier FSSS-CSN regroupe plus de 3500 salarié-es du secteur préhospitalier tels que les paramédics, répondantes et répondants médicaux d'urgence, personnel de bureau et employé-es de soutien, partout au Québec.

