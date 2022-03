BURNABY, BC, le 9 mars 2022 /CNW/ - Le Canada et la Colombie-Britannique font d'importants investissements dans les infrastructures de transport en commun afin de bâtir des collectivités plus propres et bien connectées et d'améliorer l'efficacité et l'accessibilité des services. En créant de bons emplois et en stimulant le développement local et régional, ces investissements soutiendront également la reprise économique après la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, Terry Beech, député de Burnaby North--Seymour, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Kevin Quinn, PDG de TransLink, et Mike Hurley, maire de Burnaby, ont annoncé le financement d'importantes améliorations à la station Brentwood du SkyTrain.

La station Brentwood Town Centre fait partie de la ligne Millennium de TransLink et se trouve dans une zone de développement urbain important. Les améliorations apportées permettront d'améliorer l'accessibilité de la station à l'entrée sud et faciliteront les correspondances et les déplacements vers les commodités à proximité et les développements résidentiels. Les travaux prévus comprennent, notamment, la construction d'un ascenseur à l'entrée sud au niveau de la rue pour faciliter l'accès aux navetteurs, le remplacement de l'escalier reliant le rez-de-chaussée de la gare à la mezzanine pour améliorer l'ambiance et la sécurité, et l'installation d'une salle de toilettes pour conducteurs pour simplifier les transitions entre conducteurs et autobus.

Le projet fait partie d'une initiative de 32,6 millions de dollars visant à moderniser l'ensemble de la gare. Les améliorations de l'entrée sud annoncées aujourd'hui totalisent 8,1 millions de dollars. Le gouvernement du Canada verse 3,24 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du programme d'infrastructure Investir dans le Canada, et TransLink investit 4,86 millions de dollars. Les travaux visant les nouvelles améliorations se dérouleront parallèlement à ceux qui ont été annoncés précédemment, pour commencer à la fin mars et se terminer au début de 2024.

Citations

« Les améliorations apportées à la station Brentwood sont essentielles à la mise en place d'infrastructures de transport en commun efficaces et accessibles dans la région métropolitaine de Vancouver. Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires de la Colombie-Britannique pour faire en sorte que le transport en commun local suive le rythme de la croissance et réponde aux besoins de tous les navetteurs. Que les Canadiens utilisent le transport en commun de temps à autre ou tous les jours, notre gouvernement veillera à ce qu'ils puissent se rendre à destination de façon plus écologique, plus accessible et plus efficace. »

Terry Beech, député de Burnaby North--Seymour, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le secteur entourant la station Brentwood Town Centre connaît l'une des plus fortes croissances de notre zone de desserte avec 9000 nouvelles habitations dans les projets résidentiels avoisinants. Les améliorations prévues pour la station font partie de notre engagement à améliorer l'expérience client et à rendre nos installations plus accessibles et plus pratiques pour tout le monde. »

Kevin Quinn, PDG de TransLink

« Ce projet appuie la vision de la Ville de Burnaby qui veut faire faire de Brentwood un centre urbain dynamique où tout se trouve à moins de 15 minutes de marche. En améliorant l'accès à la station, on incitera davantage de résidents à choisir des modes de transport actifs et durables pour circuler en ville, ce qui nous aidera à atteindre nos grands objectifs climatiques. »

Mike Hurley, maire de Burnaby

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Plus de 10,5 milliards de dollars ont été affectés à des projets d'infrastructure de transport en commun partout au pays.

En Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada a investi plus de 10,5 milliards de dollars dans plus de 300 projets d'infrastructure de transport en commun, dont 2,2 milliards de dollars dans des projets menés par TransLink.

La station Brentwood Town Centre est la première de la ligne Millennium à faire l'objet de rénovations depuis l'ouverture de cette ligne en 2002. Environ 6 000 personnes sont montées à bord du SkyTrain à la station Brentwood Town Centre chaque jour de semaine en 2019. Cette station est un point de correspondance pour sept lignes d'autobus différentes, notamment les lignes 25, 123, 130, 134, 136, 222 et la N9.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructures à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-pic-INFC-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Lien vers l'annonce du financement pour la phase 1 (août 2019)

https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2019/08/le-canada-investit-dans-lamelioration-des-services-de-transport-en-commun-a-la-station-brentwood-town-centre.html

Projets d'entretien et de réparation des rails de TransLink

https://www.translink.ca/plans-and-projects/projects/maintenance-and-upgrade-program/rail-projects

Le programme d'infrastructure Investir dans le Canada en C.-B.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/transportation/funding-engagement-permits/funding-grants/investing-in-canada-infrastructure-program

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected] ; Personne-ressource pour les médias, TransLink - Relations avec les médias, Courriel : [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]