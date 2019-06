impak s'associe à nventive pour lancer son application mobile facilitant la consommation responsable

MONTRÉAL, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - impak Finance, fintech franco-canadienne reconnue pour sa solution unique de notation analysant l'impact social des entreprises, s'associe à nventive, l'une des plus importantes firmes en développement d'applications mobiles au Canada pour lancer son application de consommation responsable auprès du grand public.

L'application, qui sera lancée en 2019 au Canada et en France par la suite, est très attendue. Déjà plus de 10 000 citoyens se sont créés un compte sur www.impak.eco afin de modifier leur consommation quotidienne et avoir un impact positif sur l'environnement. Plus de 900 entreprises se sont d'ailleurs déjà qualifiées sur la plateforme grâce à l'outil de notation d'impak, le premier du genre sur le marché.

« impak a été conçue pour que les individus et les entreprises responsables puissent, par le biais de leur consommation, soutenir des entreprises qui ont été qualifiées selon leur impact positif environnemental et social avec notre système de notation unique », explique Paul Allard, cofondateur & chef de la direction d'impak Finance. « Avec notre nouveau partenaire nventive, qui est l'une des meilleures firmes en développement technologique au Canada, on souhaite livrer au public une application mobile à la hauteur de notre ambition et de leurs attentes, c'est-à-dire une application ultra-fiable, complète et facile d'utilisation qui créera un impact positif à grande échelle. Ensemble, on devient acteurs du mouvement TechforGood ».

Un investissement au potentiel élevé

En plus de mettre à profit son expertise auprès d'impak, nventive annonce également un investissement majeur dans la start-up pour la soutenir dans son déploiement au Canada et en France.

« Chez nventive, nous avons la possibilité de non seulement créer des applications mobiles capables d'avoir un impact significatif sur la société, mais aussi de devenir des actionnaires responsables pouvant soutenir les entreprises à fort potentiel. Fidèles à notre credo, Collaborer pour créer, nous avons poussé notre association avec impak encore plus loin en investissant dans l'entreprise, car nous croyons fondamentalement à leur modèle », souligne François Tanguay, fondateur et président-directeur général de nventive.

impak se présente comme le premier acteur en finance responsable ayant développé une solution d'analyse et de notation de l'impact social et environnemental positif des entreprises. Grâce à son outil qui se veut révolutionnaire et qui assure la crédibilité de la marketplace impak, toutes les entreprises se qualifiant sur la plateforme impak garantissent de répondre aux critères d'impact social, environnemental et de gouvernance les plus strictes.

« Aucune solution sur le marché ne permet actuellement de mesurer sur la base d'un standard international, et de manière transparente, comparative et rigoureuse, l'impact social des entreprises. La plupart des outils d'analyse se basent encore sur des méthodologies maisons opaques et des critères d'évaluation incomplets », rajoute Tima Gros, co-fondatrice d'impak. « Nous avons donc décidé de changer la donne et de créer une application innovante se basant sur la nouvelle référence ouverte en matière d'évaluation de l'impact social : l'approche par l'impact, introduite par l'IMP (Impact Management Project) ».

À propos d'impak Finance

impak Finance est une start-up franco-canadienne fondée en 2016 qui développe une application qui facilite et récompense les achats responsables des citoyens auprès d'entreprises qui ont un impact social ou environnemental positif et qui se sont qualifiées sur la plateforme impak selon la solution de notation et d'analyse d'impact (IS2), construite par son équipe en 2018.

Impak Finance bénéficie du support de plusieurs investisseurs importants dans le monde de l'impact et des fintech, dont Didier Kuhn (membre du conseil de BlaBlaCar et de Bankin), Daniel Paillé (ex-ministre de l'Économie du Québec), Michel Lozeau (ex-dirigeant de la Banque Nationale du Canada) et Claude Chagnon, un des plus grands philanthropes canadiens.

Site web : www.impak.eco

À propos de nventive

Fondée en 2008 à Montréal, nventive est l'une des firmes les plus importantes au Canada en développement d'applications mobiles et web. Elle compte plus d'une centaine d'experts pour répondre aux besoins des grandes entreprises dans leur transformation numérique. De la stratégie au déploiement finale, nventive valorise l'innovation et la collaboration avec les équipes internes de ses clients. CAA, la Banque Nationale du Canada, la BDC, National Geographic Learning, Air Canada, Pharmacie Jean Coutu, Parkland, et plusieurs autres organisations leur accordent leur confiance.

Site web : nventive.com

