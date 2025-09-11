Impact circulaire : un nouvel outil pour faciliter l'adoption de pratiques circulaires en entreprise

MONTRÉAL, le 11 sept. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain lance aujourd'hui Impact circulaire, un nouvel outil conçu en partenariat avec RECYC-QUÉBEC et CGI pour soutenir les entreprises dans l'adoption de pratiques d'affaires circulaires. Cet outil répond concrètement aux besoins exprimés par les entreprises, que la Chambre consulte depuis plusieurs années sur l'intégration de pratiques d'affaires durables. Il a été réalisé dans le cadre de convertgence, une aide à la transition pour des entreprises durables codéveloppée par la Chambre et BMO.

« Au Québec, nous avons l'ambition collective d'augmenter significativement notre indice de circularité. L'outil Impact circulaire est un pas concret pour y parvenir : il permet aux entreprises d'identifier des leviers d'action pour intégrer la circularité dans leurs opérations. En soutenant ce virage, nous renforçons à la fois notre performance économique et notre résilience environnementale », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« L'économie circulaire représente une formidable opportunité de repenser nos façons de produire, de consommer et de collaborer. C'est un levier puissant pour transformer nos modèles d'affaires et renforcer la résilience des entreprises québécoises. En participant au développement d'Impact circulaire, RECYC-QUÉBEC partage sa fine expertise du secteur pour offrir aux entreprises un outil concret et accessible pour passer à l'action. Ce partenariat reflète notre volonté d'accompagner les milieux économiques dans leur transition vers des pratiques plus durables, en misant sur l'innovation, la simplicité et l'impact terrain », a souligné Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC.

« Chez CGI, nous croyons fermement que la technologie peut et doit être mise au service d'un avenir plus durable. En participant au développement d'Impact circulaire, nos équipes ont mobilisé leur expertise afin d'offrir aux entreprises québécoises un outil concret, accessible et innovant. Ce projet illustre notre engagement à soutenir les communautés où nous vivons et travaillons, en contribuant à accélérer la transition vers une économie circulaire et en générant un impact positif à la fois économique, social et environnemental », a ajouté Francis Lachance, vice-président principal, Grand Montréal, de CGI.

« La transition vers une économie carboneutre passe nécessairement par des pratiques d'affaires qui laissent une place accrue à la circularité. L'outil Impact circulaire, développé dans le cadre de l'initiative convertgence, permettra aux entreprises d'ici d'optimiser leurs ressources et leur capital afin d'améliorer leur performance environnementale et économique, transformant une faiblesse en avantage concurrentiel durable. En tant que partenaire principal de nos clients dans cette transition, la Banque de Montréal est fière de participer au lancement de ce nouvel outil », a conclu Grégoire Baillargeon, président de BMO Groupe financier, Québec.

Impact circulaire est un outil pratique qui aide les entreprises à mieux comprendre l'économie circulaire et à intégrer des stratégies adaptées à leurs activités et à leur modèle d'affaires. Il leur permet d'identifier rapidement des solutions concrètes et accessibles, tout en s'appuyant sur des cas inspirants et des ressources ciblées.

Pour découvrir l'outil, rendez-vous ici.

À propos d'Impact circulaire

Impact circulaire est réalisé dans le cadre de convertgence, une aide à la transition codéveloppée par la Chambre et BMO. L'outil a été conçu en partenariat avec RECYC-QUÉBEC, avec la contribution de collaborateurs experts dont le CERIEC, CGI, Coop Carbone, Écotech Québec, Propulsion Québec, Republik, Synergie Montréal et la Ville de Montréal.

À propos de convertgence

convertgence est une initiative d'aide à la transition pour des entreprises durables. Elle est codéveloppée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et BMO. Elle est présentée par RECYC-QUÉBEC, réalisée en association avec la CDPQ et Hydro-Québec, en collaboration avec AtkinsRéalis, EDC, Énergir, LG2, Rio Tinto, Sun Life, WSP et YUL - Aéroport International Montréal-Trudeau. Elle est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

