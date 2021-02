Immunisation contre les inondations - Bimbo Canada investit 10 M$ dans son usine Vachon à Sainte-Marie contre les inondations

SAINTE-MARIE, QC, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - Bimbo Canada investit 10 M$ dans son usine Vachon à Sainte-Marie dans la construction d'un mur d'un total de 848 mètres et d'une hauteur de 2 à 3.5 mètres hors du sol, qui entoura les installations pour les protéger contre les inondations.

Bimbo Canada s'engage à conserver l'usine Vachon à son emplacement d'origine, à Sainte-Marie en Beauce et à investir significativement dans un mur pour protéger les installations..

« Depuis près d'un siècle, la Boulangerie Vachon fait partie de la tradition québécoise, non seulement dans la région, mais pour une majorité de Québécois. Il était donc essentiel pour nous de poursuivre cette collaboration avec la communauté de Sainte-Marie et d'y maintenir nos activités », affirme Marie-Ève Royer, Vice-présidente principale, Transformation à Bimbo Canada, Boulangerie Vachon.

Cette initiative est mise en place à la suite des inondations récurrentes qui se sont produites au fil des ans à Sainte-Marie, la plus importante étant survenue au printemps 2019, ce qui avait affecté la production durant plusieurs jours en plus de causer des dommages importants aux bâtiments et aux équipements. Ce projet d'immunisation contre les inondations vise à renforcer la capacité de l'usine à maintenir sa production en cas d'inondation.

« La Ville de Sainte-Marie accueille fièrement l'annonce de cet investissement majeur de Bimbo. Celui-ci contribuera au maintien de nombreux emplois et assurera la continuité des opérations à Sainte-Marie. La Boulangerie Vachon est un joyau du patrimoine beauceron et nous coopérons activement avec eux au bon déroulement du projet par nos démarches visant l'amélioration des infrastructures de ce secteur du centre-ville », mentionne le maire Gaétan Vachon.

Afin de minimiser l'impact de ce projet sur l'environnement, une évaluation rigoureuse des risques a été effectuée afin d'arriver à la meilleure solution possible, soit la construction d'un mur de protection en acier laminé qui entourera l'usine. Les travaux de construction débuteront en février et se poursuivront jusqu'à la fin de l'année. C'est Bimbo Canada qui assumera l'entièreté des coûts de ces travaux tout en investissant dans l'économie locale pour ce projet en confiant notamment la réalisation à une firme d'ingénierie locale, WSP. Par souci de réduire au maximum l'impact visuel, la dernière phase du projet consistera à intégrer la construction au paysage avec une couverture végétale.

À PROPOS DE BIMBO CANADA

Bimbo Canada, fier membre de Grupo Bimbo depuis mai 2014, est un chef de file dans la production et la distribution de pains frais emballés et de produits de boulangerie.

Au Québec, nos marques sont Bon Matin®, Villaggio®, POM® et Vachon®. En affaires depuis plus de 100 ans, la Compagnie emploie plus de 1 800 associés dans ses boulangeries de Montréal, Laval, Ste-Marie-de-Beauce et dans la région de Québec. Plus de 430 vendeurs distribuent quotidiennement nos pains et gâteaux de qualité supérieure, dans le but de servir les consommateurs québécois.

Pour plus d'informations, veuillez visiter bimbocanada.com

