IMMINENCE D'UN BRIS DE SERVICES : LE REGROUPEMENT DES LABORATOIRES DENTAIRES DU QUÉBEC DÉPLORE L'INERTIE DU GOUVERNEMENT ET INTERPELLE LES PARTIS POLITIQUES EN LICE EN VUE DES ÉLECTIONS QUÉBÉCOISES

MONTRÉAL, le 2 août 2022 /CNW Telbec/ - L'interprétation et l'application de la Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions notamment dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées (Loi) par l'Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec (Ordre) provoque des inquiétudes légitimes auprès des laboratoires dentaires - à plus forte raison que le gouvernement fait la sourde oreille malgré l'imminence d'un bris de services prédit depuis plusieurs mois.

En effet, tant le cabinet de la ministre responsable de l'application des lois professionnelles, Mme Danielle McCann, que l'Office des professions du Québec (OPQ) sont aux abonnés absents.

« Depuis la création des laboratoires dentaires, les technologues - qui sont diplômés en techniques de prothèses dentaires, travaillent en étroite collaboration avec plus de mille auxiliaires - qui eux sont formés et rigoureusement supervisés par les technologues. Il s'agit d'un modus operandi qui permettait aux laboratoires de satisfaire la demande québécoise. Or, l'Ordre a annoncé aux laboratoires que ceux-ci feraient l'objet de vérifications agressives en vertu d'une interprétation erronée de la Loi, selon laquelle toute personne qui participe à la conception, fabrication et réparation de prothèses et appareils buccaux dentaires doit être technologue membre en règle. Il ne sera donc plus possible pour un auxiliaire de travailler dans un laboratoire dentaire au Québec » ont conjointement déclaré MM. Vincent Morisset et Steve Morissette, co-porte-paroles du Regroupement des laboratoires dentaires du Québec (RLDQ).

Le RLDQ estime que l'interprétation de la Loi par l'Ordre vient ici compromettre dangereusement cette collaboration depuis toujours acquise, et souligne paradoxalement que l'Office voit le problème du même œil lorsqu'elle affirme que « l'adoption d'un règlement permettant à certaines personnes exerçant des activités dans les laboratoires de continuer de les exercer, sans être membre de l'Ordre, constitue une solution à privilégier pour éviter les bris de services dans ce secteur » - et qu'elle-même entrevoit un bris de service en matière de prothèses et appareils dentaires au Québec. Dans cette optique, le RLDQ demande à l'Office de poser des gestes immédiats.

« Les conséquences de ce diktat sont nombreuses : perte évitable de nombreux emplois de gens qualifiés, fermeture de plusieurs entreprises locales, impossibilité pour les laboratoires de maintenir la production actuelle, recours à la fabrication provenant de l'extérieur du Québec, sécurité et santé buccodentaire compromise. Nous demandons à l'Office d'agir maintenant, à défaut de quoi nous nous en remettons aux partis politiques en lice pour la prochaine élection québécoise pour mettre un terme à cette situation kafkaïenne et de permettre aux laboratoires dentaires québécois de continuer à opérer », ajoutent MM. Vincent Morisset et Steve Morissette.

Le RLDQ demande ainsi aux partis politiques de :

De procéder à une modification réglementaire afin de permettre aux auxiliaires en laboratoires dentaires de continuer à travailler sous la supervision d'un technologue en prothèses et appareils dentaires, dans une perspective d'application coordonnée de la Loi.

Le Regroupement des laboratoires dentaires du Québec

Le RLDQ est un regroupement ayant comme mission d'offrir une voix unique aux laboratoires dentaires du Québec. Il représente actuellement plus de 50 laboratoires dentaires, qui emploient plus de 850 personnes dans le secteur de la conception, fabrication et réparation de prothèses et appareils dentaires.

