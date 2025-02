Immigration temporaire - Étudiants étrangers : Québec annonce ses cibles pour la rentrée de l'automne 2025

QUÉBEC, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. Jean-François Roberge, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry et le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville annoncent les cibles d'étudiants étrangers pour la rentrée de l'automne 2025. Établie par un décret d'une durée d'un an, cette décision a pour objectif de réduire le nombre de demandes qui pourront être reçues en 2025-2026 dans les réseaux de la formation professionnelle et du collégial. De plus, il y aura une stabilisation du nombre de demandes à recevoir pour les nouveaux étudiants qui s'inscriront dans le réseau universitaire, ce qui, à terme, permettra une diminution des effectifs totaux.

Rappelons qu'au 1er octobre 2024, les résidents non permanents représentaient près de 615 000 personnes. De ce nombre, environ 129 000 (21 %) sont des étudiants étrangers. Le nombre de titulaires d'un permis d'études valide au Québec au sein du Programme des étudiants étrangers a augmenté de 140 % entre 2014 et 2023, passant d'un peu plus de 50 000 à près de 120 000 personnes.

Bien que la venue des étudiants étrangers contribue notamment au rayonnement des établissements d'enseignement du Québec, à la viabilité des régions et à stimuler la recherche et l'innovation ; la hausse du recrutement dans les dernières années a mis en évidence les limites de cette approche. Dans ce contexte, il était nécessaire de mieux encadrer la croissance du nombre d'étudiants étrangers sur le territoire et de poser des actions ciblées selon les établissements d'enseignement, le niveau d'études et pour le niveau collégial, selon le type de diplôme.

Le gouvernement du Québec agit afin de favoriser la réduction de l'immigration temporaire dont font partie les étudiants étrangers. Il utilise les leviers à sa disposition pour planifier et encadrer la venue des étudiants étrangers, plutôt que de laisser le gouvernement fédéral dicter les conditions. Dans le cadre de la prochaine planification pluriannuelle de l'immigration au Québec, l'immigration temporaire sera prise en considération lors de l'établissement des niveaux d'immigration pour la période 2026-2029. Les objectifs poursuivis dans cette planification pluriannuelle alimenteront les prochaines décisions de gestion des demandes dans le Programme des étudiants étrangers.

Suspension de la réception des demandes d'EIMT pour les postes à bas salaire

Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. Jean-François Roberge, annonce également la reconduction de la suspension de la réception de certaines demandes d'Évaluation de l'impact sur le marché du travail (EIMT) dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) jusqu'au 30 novembre 2025. En raison de la croissance importante de l'immigration et du resserrement de l'accès au marché du travail, la portée de cette mesure sera élargie à compter du 3 mars 2025 pour inclure la région administrative de Laval en plus de celle de Montréal. Les exemptions initialement prévues pour certains secteurs stratégiques et essentiels sont maintenues, soit l'agriculture, la construction, la transformation alimentaire, l'enseignement et la santé et les services sociaux.

Citations :

« Il s'agit d'une première décision du gouvernement du Québec dans la gestion des demandes dans le Programme des étudiants étrangers. En agissant sur une période d'un an, notre gouvernement reste agile afin de réévaluer la situation et de s'ajuster selon les besoins stratégiques du Québec en tenant compte des nouvelles tendances qui pourraient émerger. Nous aurons l'occasion d'en discuter lors de la prochaine planification pluriannuelle de l'immigration qui se tiendra plus tard dans la session. Concernant la suspension des demandes d'EIMT pour les postes à bas salaire, la reconduction de la mesure élargie est tout à fait alignée avec le contexte économique actuel. Nous poursuivons notre travail afin de réduire le nombre de résidents non permanents tout en veillant à répondre aux besoins en main-d'œuvre dans certains secteurs stratégiques du Québec. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, ministre responsable de la Laïcité

« Une prise de décision ciblée par établissement permet d'agir de manière précise, tout en minimisant les impacts négatifs et en respectant l'autonomie institutionnelle. La majorité des établissements pourront donc continuer à attirer des talents qui contribueront à la prospérité du Québec et à la vitalité des régions par le maintien de cohortes et de programmes d'études. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Le nombre d'étudiants étrangers qui viennent au Québec pour étudier en formation professionnelle a explosé au cours des dernières années, notamment dans certains établissements privés en milieu urbain. En fixant un nombre maximal de demandes, nous voulons nous assurer que le déploiement du Programme des étudiants étrangers se fasse de façon équilibrée. Par ailleurs, nous nous veillons à protéger le nombre d'étudiants étrangers destinés à nos centres de formation en région, parce que nous savons à quel point ils sont importants pour nos économies et nos communautés régionales, et pour l'avenir de nos jeunes. L'idée, c'est que chaque établissement puisse continuer d'offrir une formation de qualité tout en maintenant son rôle clé dans la communauté. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Faits saillants

Pour l'année scolaire 2025-2026 :

Un maximum de 32 261 demandes de sélection temporaire pour la formation professionnelle réparti entre les établissements privés, les centres de services scolaires et les commissions scolaires qui offrent de la formation professionnelle pourra être reçu par le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.





Au niveau collégial, un maximum de 29 200 demandes de sélection temporaire pour études pourra être reçu par le ministre, décliné en fonction des programmes menant à une attestation d'études collégiales (AEC) ou à un diplôme d'études collégiales (DEC). Ces volumes maximums sont répartis entre les établissements, en fonction de leurs effectifs de 2024.





Au niveau universitaire, dans le but de stabiliser au même niveau qu'en 2024 le nombre de demandes de sélection temporaire pour études, un maximum de 63 299 demandes réparties entre les établissements d'enseignement universitaire pourra être reçu par le ministre.





Pour prendre connaissance du nombre maximal de demandes de sélection temporaire pour études par établissement, vous pouvez consulter la Gazette officielle du Québec.





Des exemptions à ces limites sont prévues afin de tenir compte de certaines situations particulières. Les demandes dans ces situations ne seront pas visées par le nombre maximal de demandes à recevoir qui est attribué à chaque établissement d'enseignement, centre de services scolaires ou commission scolaire.

Lien connexe :

https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/gazette-officielle/la-gazette-officielle-du-quebec/partie-2-lois-et-reglements/

SOURCE Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Sources : William Demers, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, [email protected]; Antoine De la Durantaye, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Éducation, [email protected]; Simon Savignac, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630, mé[email protected]; Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Tél. : 418 528-2265, poste 3144, [email protected]