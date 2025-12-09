Cette percée permet des applications de biodétection évolutives et de haute précision dans les domaines des sciences de la vie et des soins de santé

imec a réalisé la première fabrication réussie de nanopores à l'état solide à l'aide de la lithographie par ultraviolets extrême sur des plaquettes de 300 mm. Cette innovation transforme la technologie des nanopores d'un concept de laboratoire en une plateforme évolutive pour la biodétection, la génomique et la protéomique.

Les nanopores sont salués comme des acteurs de la génomique et de la protéomique, mais jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu de production de masse de nanopores à l'état solide en raison de la variabilité et des défis d'intégration. La percée d'imec ouvre la voie à des réseaux de biocapteurs à haut débit compatibles avec la technologie SCOM qui pourraient accélérer la médecine personnalisée, la rapidité des diagnostics et le stockage de données moléculaires.

Fabrication à l'échelle de la plaquette à l'aide de la lithographie par ultraviolets extrêmes sur des plaquettes de 300 mm de nanopores d'une taille d'environ 10 nm, avec une grande uniformité. Le processus de fabrication semble prometteur pour atteindre des tailles de pores inférieures à 5 nm avec d'autres améliorations des techniques d'intégration des processus. La caractérisation électrique et biomoléculaire de la translocation a révélé un rapport signal-bruit élevé de 6,2.

« imec est particulièrement bien placée pour relever ce défi. Nous pouvons appliquer la lithographie par ultraviolets extrêmes - traditionnellement réservée à la mémoire et à la logique - aux sciences de la vie. « En tirant parti de notre infrastructure de lithographie, nous avons démontré que les nanopores à l'état solide peuvent être fabriqués à grande échelle avec la précision nécessaire à la détection moléculaire », a déclaré Ashesh Ray Chaudhuri, auteure principale et gestionnaire de projet de recherche et développement, imec. « Cela ouvre la porte à des réseaux de biocapteurs à haut débit pour les soins de santé et au-delà. »

Imec est un centre de recherche et d'innovation de calibre mondial spécialisé dans les technologies de semi-conducteurs de pointe. Tirant parti de son infrastructure de recherche et développement de pointe et de l'expertise de plus de 6 500 employés, Imec stimule l'innovation dans les domaines des semi-conducteurs et de l'expansion des systèmes, de l'intelligence artificielle, de la photonique sur silicium, de la connectivité et de la détection.

Les recherches avancées d'imec alimentent des percées dans un large éventail d'industries, y compris l'informatique, la santé, l'automobile, l'énergie, l'infodivertissement, le secteur industriel, l'agroalimentaire et la sécurité. Grâce à IC-Link, Imec guide les entreprises à chaque étape du parcours de la puce, du concept initial à la fabrication à grande échelle, en offrant des solutions personnalisées adaptées aux besoins de conception et de production les plus avancés.

imec collabore avec des chefs de file mondiaux de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, ainsi qu'avec des entreprises technologiques, des entreprises en démarrage, des universités et des établissements de recherche en Flandre et dans le monde entier. imec, dont le siège social est situé à Louvain, en Belgique, possède des installations de recherche en Belgique, en Europe et aux États-Unis, et est présente sur trois continents. En 2024, Imec a déclaré des revenus de 1,034 milliard d'euros. Pour en savoir plus, visitez www.imec-int.com

