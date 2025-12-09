L'approche globale d'optimisation conjointe des systèmes et des technologies est essentielle pour réduire les températures de pointe de l'unité centrale graphique et de la mémoire à large bande dans les charges de travail d'IA tout en améliorant la densité de performance des futures architectures basées sur l'unité centrale graphique

LEUVEN, Belgique, 9 décembre 2025 /CNW/ -

imec présente la première étude thermique complète de l'intégration dans les architectures « 3D HBM-on-GPU » à l'aide d'une approche d'optimisation conjointe des systèmes et des technologie.

L'étude permet d'identifier et d'atténuer les goulots d'étranglement thermiques dans une architecture de système de calcul de prochaine génération prometteuse pour les applications d'IA.

Les températures de pointe de l'unité centrale graphique pourraient être réduites de 140,7 °C à 70,8 °C sous des charges de travail réalistes d'entraînement par l'IA .

« C'est également la première fois que nous démontrons les capacités du nouveau programme d'optimisation conjointe entre les technologies dans le développement de systèmes de calcul avancés plus efficaces sur le plan thermique. » Julien Ryckaert, imec.





À propos d'imec

imec est un centre de recherche et d'innovation de calibre mondial spécialisé dans les technologies de semi-conducteurs de pointe. Tirant parti de son infrastructure de recherche et développement de pointe et de l'expertise de plus de 6 500 employés, Imec stimule l'innovation dans les domaines des semi-conducteurs et de l'expansion des systèmes, de l'intelligence artificielle, de la photonique sur silicium, de la connectivité et de la détection.

Les recherches avancées d'Imec alimentent des percées dans un large éventail d'industries, y compris l'informatique, la santé, l'automobile, l'énergie, l'infodivertissement, le secteur industriel, l'agroalimentaire et la sécurité. Grâce à IC-Link, Imec guide les entreprises à chaque étape du parcours de la puce, du concept initial à la fabrication à grande échelle, en offrant des solutions personnalisées adaptées aux besoins de conception et de production les plus avancés.

imec collabore avec des chefs de file mondiaux de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, ainsi qu'avec des entreprises technologiques, des entreprises en démarrage, des universités et des établissements de recherche en Flandre et dans le monde entier. imec, dont le siège social est situé à Louvain, en Belgique, possède des installations de recherche en Belgique, en Europe et aux États-Unis, et est présente sur trois continents. En 2024, Imec a déclaré des revenus de 1,034 milliard d'euros. Pour en savoir plus, visitez www.imec-int.com.

Communiqué complet : https://www.imec-int.com/fr/press/imec-mitigates-thermal-bottleneck-3d-hbm-gpu-architectures-using-system-technology-co

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2839857/imec_Logo.jpg

SOURCE Imec

PERSONNE-RESSOURCE : Jade Lieu, téléphone cellulaire : 32 495 71 74 52, courriel : [email protected]