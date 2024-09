MONTRÉAL, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV: IFX) annonce la nomination de M. Stephan Yazedjian au poste de président et chef de la direction de la Société. M. Yazedjian se joint à Imaflex en date du 28 octobre 2024. Le président et chef de la direction sortant, M. Joe Abbandonato, restera en poste en tant que président exécutif du conseil d'Imaflex, afin d'assurer une transition harmonieuse.

« Au nom du conseil d'administration et de l'équipe d'Imaflex, je suis heureux d'accueillir Stephan », a déclaré M. Abbandonato. « Il dispose d'une grande expérience et a prouvé dans divers secteurs d'activité qu'il est capable de stimuler la croissance. Doté d'un sens aiguisé des affaires et d'une connaissance approfondie des marchés financiers, Stefan a mené avec succès des transformations d'entreprise dans un contexte mondial dans les secteurs de la fabrication, des biens de consommation, des services financiers et bien d'autres. Il possède les compétences idéales pour guider Imaflex dans cette phase importante de sa croissance. »

« Je suis ravi de rejoindre Imaflex, alors que nous entamons un chapitre passionnant », a déclaré M. Yazedjian. « Avant ma nomination, j'ai eu la chance de rencontrer le conseil d'administration ainsi que les équipes de gestion à travers le réseau d'Imaflex. J'ai été impressionné par la solidité de la direction, le dévouement de la main-d'œuvre et leur détermination à innover. La Société a réalisé d'importants investissements au cours des dernières années et, avec la mise en service des derniers éléments d'équipement acquis, je me réjouis à l'idée de collaborer avec l'équipe afin de créer de nouvelles perspectives pour nos parties intéressées. »

Dirigeant polyglotte, M. Yazedjian a travaillé en tant que chef des finances de Fantuan, chef du personnel et conseiller du chef de l'exploitation de Reinsurance Group of America (RGA Inc.) et chef de la restructuration de United Gulf Steel Company Ltd. Auparavant, il a occupé des postes de direction au sein de Mecachrome Inc., de Scotia Capitaux, de BMO Nesbitt Burns et de Conseil en financement Ernst & Young . De plus, il a occupé un poste de conseiller stratégique au sein de plusieurs conseils d'administration.

M. Yazedjian est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'un baccalauréat en commerce de l'Université McGill. Il détient le titre de « Certified Public Accountant » aux États-Unis (CPA - USA) et de comptable professionnel agréé au Canada (CPA - Canada), en plus d'être membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Il détient également le titre d'expert en évaluation d'entreprise de l'Institut canadien des experts en évaluation d'entreprises.

À propos d'Imaflex Inc.

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États-Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com.

