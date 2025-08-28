Un bilan solide et une souplesse opérationnelle contribuent à la croissance future

Points saillants du deuxième trimestre de 2025

Produits des activités ordinaires de 26,4 millions de dollars, comparativement à ceux de 28,8 millions de dollars en 2024

Résultat net ajusté 1 de 1,0 million de dollars, comparativement à celui de 3,2 millions de dollars de l'exercice précédent

RAIIA ajusté 1 de 2,9 millions de dollars (10,8 % des ventes), comparativement à celui de 5,4 millions de dollars (18,6 % des ventes) en 2024

Situation de trésorerie solide avec un montant disponible de 22,8 millions de dollars à la clôture du trimestre, incluant un solde de trésorerie de 10,8 millions de dollars (0,21 $ par action) ainsi qu'un autre montant de 12,0 millions de dollars aux termes de la facilité de crédit renouvelable d'Imaflex

MONTRÉAL, le 28 août 2025 /CNW/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV: IFX) annonce des résultats financiers consolidés pour le deuxième trimestre (T2) clos le 30 juin 2025 et présente des informations à jour sur ses activités. Tous les montants sont en dollars canadiens.

« La première moitié de l'exercice 2025 a été marquée par l'incertitude sur le marché, l'évolution du contexte tarifaire et la prudence des clients, qui ont créé des défis dans l'ensemble de notre secteur », a déclaré M. Yazedjian, président et chef de la direction d'Imaflex. « Malgré ces difficultés, nos ventes ont été globalement comparables à celles de l'exercice précédent, d'autant plus que le deuxième trimestre de 2024 a été très solide. La rentabilité ajustée a également été respectable, ce qui témoigne de la résilience de notre activité et de notre capacité à nous adapter aux conditions du marché. De plus, notre bilan est resté solide, sans dette à long terme et avec une trésorerie s'élevant à 10,8 millions de dollars à la fin du trimestre. Bien que les pressions sur les prix et les risques économiques généraux persistent, notre concentration sur l'exécution de notre stratégie, le développement des talents et l'innovation en matière de produit devrait nous permettre de générer une croissance durable. »

___________________________ 1 Le résultat net ajusté et le RAIIA (résultat avant intérêts, impôts et amortissement) ajusté excluent les coûts non récurrents, soit ceux liés au cyberincident survenu au premier trimestre de 2025, y compris la mise à niveau de l'infrastructure, les services‑conseils externes, le renforcement de la sécurité ainsi que d'autres charges non récurrentes, qui ne sont pas révélatrices du rendement d'exploitation de base. Exclut également les fluctuations récurrentes des taux de change pour les deux périodes correspondantes. Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » ci-dessous.

Faits saillants financiers consolidés (non audités)



Trois mois clos les 30 juin Six mois clos les 30 juin En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action

(ou à moins d'indication contraire) 2025 2024 Variation en % 2025 2024 Variation en % Produits des activités ordinaires 26 397 28 833 (8,4) % 55 320 56 236 (1,6) % Marge brute d'exploitation 3 587 6 287 (42,9) % 8 312 10 318 (19,4) % Charges de vente et administratives 2 257 2 239 0,8 % 4 713 4 422 6,6 % Autres pertes / (gains) 1 389 (271) (612,5) % 3 223 (797) (504,9) % (Perte) nette/résultat net (197) 3 434 (105,7) % 67 5 281 (98,7) % Résultat net ajusté 983 3 208 (69,4) % 2 604 4 600 (43,4) % Résultat par action de base 0,00 0,07 (100,0) % 0,00 0,10 (100,0) % Résultat par action dilué 0,00 0,07 (100,0) % 0,00 0,10 (100,0) % Résultat par action de base ajusté 0,02 0,06 (66,7) % 0,05 0,09 (44,4) % Résultat par action dilué ajusté 0,02 0,06 (66,7) % 0,05 0,09 (44,4) % Marge brute 13,6 % 21,8 % (8,2) pp 15,0 % 18,3 % (3,3) pp Charges de vente et administratives en % des produits des activités ordinaires 8,6 % 7,8 % 0,8 pp 8,5 % 7,9 % 0,6 pp RAIIA 1 449 5 611 (74,2) % 3 572 9 250 (61,4) % RAIIA ajusté 2 850 5 350 (46,7) % 6 834 8 464 (19,3) % Marge du RAIIA 5,5 % 19,5 % (14,0) pp 6,5 % 16,4 % (9,9) pp Marge du RAIIA ajusté 10,8 % 18,6 % (7,8) pp 12,4 % 15,1 % (2,7) pp

Survol financier : trimestre clos le 30 juin

Produits des activités ordinaires

Les produits des activités ordinaires se sont élevés à 26,4 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2025, comparativement à 28,8 millions de dollars pour la même période de 2024. La variation reflète principalement des ajustements apportés à la tarification et une diminution des volumes, bien que ceux-ci aient été partiellement atténués par une augmentation des ventes de produits générant une marge supérieure et des fluctuations des taux de change favorables.

Pour la période depuis le début de l'exercice, les produits des activités ordinaires ont totalisé 55,3 millions de dollars, en baisse de 1,6 % par rapport à l'exercice précédent. La variation par rapport à l'exercice précédent est attribuable aux mêmes facteurs que ceux ayant cours dans le trimestre, à l'exception des volumes qui ont été plus élevés qu'en 2024.

Marge brute

La marge brute d'exploitation s'est établie à 3,6 millions de dollars (13,6 % des ventes) pour le trimestre considéré, comparativement à celle de 6,3 millions de dollars (21,8 % des ventes) en 2024. Pour la période depuis le début de l'exercice 2025, la marge brute d'exploitation s'est établie à 8,3 millions de dollars (15,0 % des ventes), comparativement à 10,3 millions de dollars (18,3 % des ventes) pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Charges d'exploitation

Les charges de vente et administratives se sont chiffrées à 2,3 millions de dollars (8,6 % des ventes) pour le deuxième trimestre de 2025, une légère hausse comparativement à celles de 2,2 millions de dollars (7,8 % des ventes) pour la période correspondante de l'exercice précédent. Pour la période depuis le début de l'exercice, les charges ont totalisé 4,7 millions de dollars (8,5 % des ventes), une hausse comparativement à celles de 4,4 millions de dollars (7,9 % des ventes) en 2024. L'augmentation par rapport à l'exercice précédent tant pour le trimestre que pour la période depuis le début de l'exercice est largement attribuable à une augmentation des salaires et des avantages sociaux.

Les autres pertes ont totalisé 1,4 million de dollars pour le trimestre considéré, comparativement à des gains de 0,3 million de dollars en 2024, donnant lieu à un écart défavorable de 1,7 million de dollars par rapport à l'exercice précédent. Pour le premier semestre de 2025, les autres pertes se sont établies à 3,2 millions de dollars, comparativement à des gains de 0,8 million de dollars en 2024, donnant lieu à un écart défavorable de 4,0 millions de dollars.

La perte constatée pour le trimestre considéré est principalement attribuable à des fluctuations des taux de change, ainsi qu'au coût résiduel du cyberincident survenu au premier trimestre de 2025. Les résultats pour la période depuis le début de l'exercice 2025 font état en grande partie des coûts associés au cyberincident et aux fluctuations du change. Les charges liées au cyberincident comprennent l'amélioration de l'infrastructure, les services-conseils externes, le renforcement des mesures de sécurité et d'autres charges non récurrentes, soit des investissements destinés à renforcer les systèmes de la Société à long terme. En 2024, les gains étaient attribuables aux fluctuations des taux de change. La plupart des gains et des pertes de change de la Société sont de nature hors trésorerie et sont liés principalement à des soldes intersociétés dont la Société peut contrôler le moment de règlement.

Résultat net, résultat net ajusté et RAIIA ajusté

Imaflex a inscrit une perte nette de 0,2 million de dollars pour le trimestre considéré et un résultat net de 0,1 million de dollars pour la période depuis le début de l'exercice, comparativement à un résultat net de 3,4 millions de dollars et de 5,3 millions de dollars pour les mêmes périodes de 2024. La diminution par rapport à l'exercice précédent tant en ce qui concerne le trimestre que la période depuis le début de l'exercice est attribuable au cyberincident (avec une incidence moindre sur le trimestre considéré), à la baisse de la marge brute d'exploitation et aux fluctuations des taux de change.

En excluant les éléments non récurrents et les fluctuations des taux de change, le résultat net ajusté de la Société s'est chiffré à 1,0 million de dollars pour le deuxième trimestre de 2025 et à 2,6 millions de dollars pour la période depuis le début de l'exercice, comparativement à 3,2 millions de dollars et à 4,6 millions de dollars pour les périodes correspondantes de 2024.

Le RAIIA ajusté a totalisé 2,9 millions de dollars (10,8 % des ventes), comparativement à 5,4 millions de dollars (18,6 % des ventes) en 2024. Pour le premier semestre de 2025, le RAIIA ajusté s'est établi à 6,8 millions de dollars (12,4 % des ventes), comparativement à 8,5 millions de dollars (15,1 % des ventes) pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Liquidités et ressources en capital

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles, y compris les variations du fonds de roulement et les impôts, ont totalisé 4,8 millions de dollars au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 6,1 millions de dollars pour la même période de 2024. Pour la période depuis le début de l'exercice, les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles se sont établis à 4,9 millions de dollars, en hausse par rapport à 4,1 millions de dollars en 2024.

En date du 30 juin 2025, Imaflex continuait d'afficher une situation financière vigoureuse avec des liquidités disponibles de 22,8 millions de dollars, y compris un solde de trésorerie de 10,8 millions de dollars (une hausse par rapport aux 9,0 millions de dollars à la fin de l'exercice 2024) et une facilité de crédit renouvelable entièrement inutilisée de 12,0 millions de dollars.

Le fonds de roulement s'élevait à 24,1 millions de dollars au 30 juin 2025, une hausse de 0,7 million de dollars par rapport à celui de 23,4 millions de dollars à la fin de l'exercice 2024. L'amélioration est attribuable en grande partie à l'augmentation de la trésorerie, des stocks et des charges payées d'avance, en partie contrebalancée par une augmentation des dettes fournisseurs et autres créditeurs et une diminution des actifs d'impôt exigible.

Perspectives

« Alors que nous entrons dans la seconde moitié de l'exercice 2025, nous restons optimistes quant à nos perspectives de croissance », a déclaré M. Yazedjian. « La demande pour nos produits devrait progressivement augmenter, même si l'instabilité économique et l'évolution des droits de douane continuent de créer des incertitudes. Il est important de noter que nos produits et nos matières premières sont exemptés de droits de douane en vertu de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) et que nos activités au Canada et aux États‑Unis nous confèrent un avantage concurrentiel distinct.

Notre stratégie reste axée sur la mise en œuvre de nos plans de croissance, le développement des talents et l'innovation en matière de produits. L'augmentation des marges demeure une priorité absolue, soutenue par des programmes de réduction des coûts, des gains de productivité et une optimisation opérationnelle. Ces initiatives devraient permettre d'améliorer encore davantage la rentabilité.

En ce qui concerne l'avenir, nous continuerons à suivre de près l'évolution du contexte commercial et les conditions générales du marché. En dépit des défis externes, nous sommes déterminés à soutenir nos clients et à maintenir de la souplesse dans nos activités. Forts de notre solidité financière, nous avons confiance en notre capacité à générer une croissance rentable pour la période d'ici la fin de 2025 et au-delà ».

Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS

La direction de la Société a recours à certaines mesures financières non conformes aux IFRS, dont le RAIIA, le RAIIA ajusté et le résultat net ajusté, pour évaluer le rendement opérationnel sous-jacent de la Société et fournir des renseignements supplémentaires sur les résultats normalisés. Le RAIIA désigne le « résultat avant intérêts, impôts et amortissement ». Le RAIIA ajusté et le résultat net ajusté excluent certains éléments non récurrents, tels que les coûts liés au cyberincident survenu au premier trimestre de 2025 (amélioration de l'infrastructure, services-conseils externes, renforcement de la sécurité et autres charges connexes) ainsi que d'autres charges non récurrentes. Ils excluent également les fluctuations des taux de change qui, bien que récurrentes, ne sont pas considérées comme révélatrices des résultats d'exploitation des activités de base d'Imaflex. Ces mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée aux termes des IFRS et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres émetteurs. Par conséquent, elles ne doivent pas être examinées séparément.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États‑Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com .

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous‑entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR+ à www.sedarplus.ca et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com . La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

