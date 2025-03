MONTRÉAL, le 27 mars 2025 /CNW/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV: IFX) a confirmé à ses clients et parties prenantes que, à la suite d'un récent cyberincident, la Société a remis ses systèmes en service et ses activités ont repris leur cours normal.

Le 21 février 2025, la Société a annoncé la survenance d'un cyberincident, occasionnant une perturbation des systèmes et des activités d'Imaflex. Imaflex a immédiatement pris des mesures afin de contenir et d'atténuer toute incidence éventuelle sur ses données et ses activités. La Société a lancé une enquête approfondie afin de cerner la source et la portée de l'incident, en étroite collaboration avec des tiers experts en cybersécurité conformément aux pratiques exemplaires sectorielles. Bien que ses activités aient été touchées, Imaflex a maintenu la production et l'expédition ainsi que l'accomplissement des tâches administratives lorsque nécessaire, tout en ayant recours à des solutions de rechange provisoires.

Imaflex est heureuse de confirmer le plein rétablissement de ses systèmes, l'entière récupération de ses données et le retour à la normale de ses activités. La Société demeure déterminée à mettre en œuvre et à maintenir de solides mesures en matière de cybersécurité afin de protéger ses systèmes, ses données et ses parties prenantes.

À propos d'Imaflex Inc.

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour le secteur de l'emballage souple. La Société développe et produit en parallèle des pellicules pour le secteur agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, pour les marchés industriel et agricole ainsi que pour le marché de consommation. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États-Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com.

Personne-ressource chez Imaflex : John Ripplinger, Vice-président, Affaires corporatives, Tél. : 514-935-5710, poste 157, Téléc. : 514-935-0264, [email protected], www.imaflex.com