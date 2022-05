MONTRÉAL, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV: IFX) annonce l'attribution d'un total de 300 000 options d'achat d'actions (les « options ») à un employé et à un membre du conseil d'administration de la Société. Chaque option confère à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire de la Société pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'attribution des options. Un quart des options est acquis immédiatement au moment de l'attribution de celles-ci et un quart additionnel est acquis tous les six mois par la suite. Les options sont attribuées en date du 26 mai 2022 au prix d'exercice de 1,19 $ par action ordinaire jusqu'au 26 mai 2027.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États‑Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com .

