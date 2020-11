Notre dynamisme commercial se poursuit; solide croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice net

Faits saillants du troisième trimestre (T3) 2020

Accélération de la croissance des produits d'exploitation, en hausse de 19,3 % par rapport au T3 de 2019 pour atteindre 22,9 millions de dollars

Marge brute de 19,1 %, comparativement à 13,1 % à l'exercice précédent

RAIIA 1 de 3,0 millions de dollars, en hausse de 70,2 % par rapport à 2019; en hausse de 123,1 % en devises constantes

Résultat net de 1,2 million de dollars, en hausse de 163 % comparativement à 0,5 million de dollars en 2019

Flux de trésorerie demeurent solides; trimestre clos avec 2,3 millions de dollars de liquidités et aucun solde inscrit à la facilité de crédit à court terme

MONTRÉAL, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV: IFX) annonce ses résultats financiers consolidés pour le troisième trimestre (T3) clos le 30 septembre 2020 et fournit une mise à jour de ses activités. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

« Nous avons connu un autre bon trimestre, avec un rendement d'exploitation solide et des gains accrus au chapitre des produits d'exploitation et de la rentabilité d'un exercice à l'autre », a déclaré M. Joseph Abbandonato, président et chef de la direction d'Imaflex. « Notre bilan, que nous gérons étroitement, a également continué de se renforcer, ce qui a amélioré notre souplesse financière et nous a permis de connaître notre meilleure situation financière depuis ces dernières années. Pour ce qui est d'ADVASEAL®, nous avons également atteint certains jalons importants, y compris des résultats positifs dans le cadre des essais en champ de l'étude de l'efficacité qui confirment l'efficacité de la pellicule en tant que remplaçant de fumigants utilisés dans la désinfestation du sol avant la plantation. Cette année s'annonce comme un exercice crucial pour Imaflex, et nous sommes satisfaits de notre progrès continu en ce qui concerne l'engagement que nous avons pris envers nos actionnaires de stimuler une croissance rentable, surtout au cours de cette période d'incertitude causée par la COVID-19 ».

Faits saillants financiers consolidés (non audités)



Trois mois clos le 30 septembre Neuf mois clos le 30 septembre En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action

(ou tel qu'indiqué) 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Produits d'exploitation 22 904 19 195 19,3 % 64 742 62 331 3,9 % Marge brute 4 385 2 521 73,9 % 12 055 8 305 45,2 % Charges de vente et administratives 1 923 1 812 6,1 % 5 697 5 366 6,2 % Pertes (gains) de change 434 (217) (300,0) % (432) 498 (186,7) % Résultat net 1 236 470 163,0 % 4 670 1 233 278,8 % Résultat net par action de base 0,02 0,01 100 0 % 0,09 0,02 350,0 % Résultat net par action dilué 0,02 0,01 100,0 % 0,09 0,02 350,0 % Marge brute 19,1 % 13,1 % 6,0 pp 18,6 % 13,3 % 5,3 pp Charges de vente et administratives (en % des produits d'exploitation) 8,4% 9,4% (1,0) pp 8,8 % 8,6 % 0,2 pp RAIIA (excluant les gains et pertes de change) 3 387 1 518 123,1 % 9 110 5 307 71,7 % RAIIA 2 953 1 735 70,2 % 9 542 4 809 98,4 % Marge du RAIIA 12,9 % 9,0 % 3,9 pp 14,7 % 7,7 % 7,0 pp





























1 RAIIA : Résultat avant intérêts, impôts et amortissement. Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » qui suit.

Survol financier : le trimestre clos le 30 septembre

Produits d'exploitation

Les produits d'exploitation étaient en hausse de 19,3 % comparativement à 2019, atteignant 22,9 millions de dollars pour le trimestre. La croissance a résulté d'un volume de ventes robuste des emballages souples et d'une amélioration des ventes de pellicules agricoles et de produits convertis. Compte tenu du poids, les volumes globaux de pellicules extrudées étaient en hausse de 21,5 % d'un exercice à l'autre. Bien que les produits d'exploitation aient continué de subir les effets des pressions concurrentielles, les coûts de la résine se sont raffermis après un creux sur le marché plus tôt cette année, ce qui a fait en sorte que la tarification des produits ressemblait davantage à celle de 2019. Étant donné qu'Imaflex n'a aucun contrat à long terme avec ses clients, elle est en mesure d'ajuster la tarification des produits en fonction des coûts des intrants de la résine, même s'il y a habituellement un retard de 30 jours entre le moment de l'augmentation du prix de la résine et le moment de la révision des prix appliqués aux clients.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2020, les produits d'exploitation se sont chiffrés à 64,7 millions de dollars, comparativement à 62,3 millions de dollars au cours de la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable aux mêmes variables que celles indiquées pour le trimestre, partiellement compensée par un contexte de prix de la résine à la baisse au cours du premier semestre de 2020.

Marge brute

La marge brute pour le trimestre a poursuivi sa trajectoire qui est nettement supérieure à celle des années précédentes, s'établissant à 4,4 millions de dollars, soit 19,1 % des ventes, comparativement à 2,5 millions de dollars et à 13,1 % des ventes en 2019. L'amélioration est principalement attribuable à une augmentation des volumes des ventes pour le trimestre actuel, ce qui a diminué l'incidence des coûts de la main-d'œuvre et des frais généraux par rapport aux ventes et à une meilleure maîtrise des coûts de production variables de la Société.

La marge brute depuis le début de l'exercice était de 12,1 millions de dollars, soit une augmentation de 45,2 % comparativement à 8,3 millions de dollars en 2019. L'augmentation est attribuable aux mêmes variables que celles indiquées pour le trimestre ainsi qu'à des mouvements de change favorables.

Charges d'exploitation

Les charges de vente et administratives se sont élevées à 1,9 million de dollars pour le troisième trimestre de 2020, comparativement à 1,8 million de dollars au cours de l'exercice précédent. En raison du chiffre d'affaires plus élevé du trimestre actuel, les charges de vente et administratives exprimées en pourcentage des ventes étaient en baisse par rapport à l'exercice précédent, s'établissant à 8,4 % au cours du trimestre actuel comparativement à 9,4 % en 2019. Depuis le début de l'exercice, les charges de vente et administratives se sont élevées à 5,7 millions de dollars, soit 8,8 % des ventes, affichant une légère augmentation par rapport à l'exercice précédent où elles s'établissaient à 5,4 millions de dollars et à 8,6 %, respectivement. L'augmentation des charges pour le trimestre et la période de neuf mois d'un exercice à l'autre est principalement attribuable à une hausse des commissions de vente résultant d'une augmentation des volumes de vente.

En raison de la dépréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien, Imaflex a enregistré une perte de change de 0,4 million de dollars au troisième trimestre de 2020, alors qu'elle avait enregistré un gain de 0,2 million de dollars en 2019. Il y a donc eu une variation défavorable de 0,6 million de dollars comparativement au troisième trimestre de 2019. Inversement, pour la période des neuf premiers mois de 2020, Imaflex a réalisé un gain de change de 0,4 million de dollars, alors qu'elle avait subi une perte de 0,5 million de dollars en 2019, ce qui s'est traduit par un écart favorable d'un exercice à l'autre de 0,9 million de dollars. La majeure partie des gains et des pertes de change de la Société n'a pas d'effet immédiat sur la trésorerie et est liée en grande partie à des soldes intersociétés pour lesquels Imaflex peut contrôler le moment de règlement.

Résultat net et RAIIA

Le résultat net du trimestre actuel s'est établi à 1,2 million de dollars, en hausse de 163,0 % par rapport au résultat net de 0,5 million de dollars enregistré en 2019. L'amélioration par rapport au même trimestre de l'exercice précédent découle principalement de la hausse de la marge brute pour le trimestre actuel, partiellement compensée par des pertes de change et une hausse des charges de ventes et administratives. Depuis le début de 2020, le résultat net est de 4,7 millions de dollars, soit une augmentation de 278,8 % par rapport au résultat net de 1,2 million de dollars enregistré au cours de l'exercice précédent. L'augmentation par rapport à 2019 est attribuable à la hausse de la marge brute ainsi qu'à un gain de change (comparativement à une perte en 2019), partiellement compensée par une hausse des charges de vente et administratives.

Le RAIIA était de 3,0 millions de dollars, soit 12,9 % des ventes pour le trimestre actuel, en nette hausse par rapport au troisième trimestre de 2019, alors qu'il s'établissait à 1,7 million de dollars et à 9,0 % des ventes. En devises constantes, le RAIIA trimestriel s'est établi à 3,4 millions de dollars (14,8 % des ventes), soit une hausse de 123,1 % par rapport à 2019 où il s'établissait à 1,5 million de dollars (7,9 % des ventes). Pour la période des neuf premiers mois de 2020, le RAIIA était de 9,5 millions de dollars ou de 14,7 % des ventes, soit une hausse par rapport aux 4,8 millions de dollars et aux 7,7 % des ventes de la même période de l'exercice précédent. Compte non tenu de l'effet de change, le RAIIA était de 9,1 millions de dollars (14,1 % des ventes) pour les neuf premiers mois de 2020, une augmentation de 71,7 % par rapport à 2019, alors qu'il s'établissait à 5,3 millions de dollars (8,5 % des ventes).

Liquidités et ressources en capital

es flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation se chiffraient à 4,1 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2020, une hausse importante par rapport au 1,4 million de dollars générés en 2019. L'augmentation est principalement attribuable à une hausse du bénéfice du trimestre actuel, des mouvements de devises sans effet sur la trésorerie d'une année à l'autre et des charges d'impôts, ainsi qu'à des variations du fonds de roulement.

Depuis le début de l'exercice 2020, les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation s'établissent à 9,8 millions de dollars, soit une augmentation de 2,8 millions de dollars par rapport à 7,0 millions de dollars en 2019. L'augmentation est attribuable à une meilleure rentabilité en 2020 et aux mouvements sans effet sur la trésorerie des charges d'impôts, partiellement compensée par les mouvements de devises sans effet sur la trésorerie et les variations du fonds de roulement.

De solides flux de trésorerie et une affectation des capitaux disciplinée ont renforcé le bilan. Au 30 septembre 2020, Imaflex disposait d'environ 14,3 millions de dollars de liquidités pour les activités d'exploitation, composées de liquidités de 2,3 millions de dollars et de l'intégralité de sa marge de crédit renouvelable de 12,0 millions de dollars.

Mise à jour sur ADVASEAL®

Comme il a été précédemment annoncé, la Société mène une étude sur la libération des substances, qui constitue la dernière étude exigée, et également la plus exhaustive, avant de pouvoir soumettre le dossier d'enregistrement à l'Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA). Cette étude établit le délai exact de libération de chaque ingrédient actif (les herbicides, les nématicides et les fongicides) appliqué sur la nouvelle pellicule ADVASEAL®. Cette étape est nécessaire pour démontrer la conformité avec l'intervalle précédant la récolte légalement prescrit par l'EPA. Cet intervalle correspond en somme au temps qu'il faut attendre entre le moment de l'application de produits de protection des récoltes au sol et le moment où les plants peuvent être récoltés et consommés de manière sécuritaire par l'être humain. Imaflex présentera les résultats d'essais indépendants dès qu'ils seront disponibles. La Société cherche toujours à présenter le dossier d'enregistrement auprès de l'EPA vers la fin de 2020. Une fois la demande soumise, le processus d'examen de l'EPA peut prendre jusqu'à un an.

Répercussions de la COVID-19 - Toutes les installations sont pleinement opérationnelles et fonctionnent à leurs niveaux d'activité habituels

La COVID-19 n'a toujours pas d'incidence importante sur les activités; la Société ne connaît en outre aucun problème important quant aux comptes clients ou aux retards de ses fournisseurs et de ses réseaux de distribution. Imaflex est considérée comme un fournisseur essentiel en raison du rôle important que ses produits occupent dans la protection et la conservation de l'intégrité des produits, plus particulièrement dans les secteurs de l'alimentation et de l'emballage. Toutes les installations sont pleinement opérationnelles et fonctionnent à leurs niveaux d'activité habituels et aucun projet important d'immobilisations n'a été arrêté. Chacune des installations a la possibilité d'augmenter son volume de production si cela s'avérait nécessaire en raison de l'interruption des activités d'une autre installation ou d'une hausse de la demande. La Société suit de près l'évolution de la situation et applique de robustes mesures de prévention pour protéger ses employés, ses clients et son entreprise.

Perspective de la direction

« Les conséquences futures de la COVID-19 sur nos activités, notre situation financière et nos résultats demeurent incertaines et imprévisibles », a indiqué M. Abbandonato. « Une éclosion à l'une de nos installations, des commandes reportées, des difficultés de paiement de la part de clients, ou encore des retards du côté des fournisseurs ou des réseaux de distribution pourraient nous affecter. Cependant, ces risques sont considérés comme temporaires et, compte tenu d'un solide bilan et grâce à une équipe dynamique, la Société est bien positionnée pour relever les défis qui se présentent. »

« Sur le plan de l'exploitation, nous commençons à constater la croissance et l'amélioration de la rentabilité prévues du fait de nos récentes acquisitions d'équipements. Même si nous continuons d'être dans un contexte concurrentiel en matière d'établissement des prix, nous nous attendons à ce que les paramètres commerciaux fondamentaux demeurent robustes pour le reste de l'exercice et nous affichons un optimisme prudent quant au fait que les produits d'exploitation et la rentabilité du quatrième trimestre de 2020 seront supérieurs à ceux de 2019. »

Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS

Dans le présent communiqué de presse, la direction de la Société a recours à une mesure non définie selon les IFRS, soit le RAIIA (résultat avant intérêts, impôts et amortissement) et le RAIIA excluant les gains et pertes de change.

Même si le RAIIA est une mesure non conforme aux IFRS, la direction, les analystes, les investisseurs et bon nombre d'autres intervenants financiers l'utilisent afin d'évaluer le rendement et la gestion de la Société sur les plans financiers et de l'exploitation. Toutefois, les investisseurs ne doivent pas interpréter RAIIA comme une mesure de remplacement du bénéfice net déterminé en conformité aux IFRS comme un indicateur de la performance de la Société. La définition du RAIIA utilisée par la Société peut différer de celles qui sont utilisées par d'autres entreprises, et doit donc être prise isolément.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États-Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com .

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous-entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR à www.sedar.com et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com . La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Imaflex Inc.

Renseignements: John Ripplinger, Vice-président, Affaires corporatives, Tél. : 514-935-5710, poste 157, Téléc. : 514-935-0264, [email protected] ; www.imaflex.com

Liens connexes

http://www.imaflex.com